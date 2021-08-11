В Одессе проведут ЛГБТ-шествие: когда состоится

Представители украинского ЛГБТ-общества готовятся к проведению своеобразного "месяца гордости" в Одессе. Все действие, запланированное "Одесса Прайд", являющимся фестивалем квир-культуры, пройдет в течение нескольких дней — 24-29 августа, сообщает местное издание "Думская".



В конце августа в Одессе состоится ЛГБТ-шествие. Фото: Информатор.юа

Организаторами прайда стали представители общественной организации "Гей-альянс Украина". Согласно их информации, одним из завершающих аккордов фестиваля станет небольшое шествие ЛГБТ-активистов. Его проведение запланировано на субботу, 28 августа.

Как сообщают в "Гей-альянсе Украины", действие должно быть более ярким и иметь масштабы чуть больше, нежели в предыдущие года. При этом активисты искренне рассчитывают, что правоохранители будут тесно сотрудничать с организаторами фестиваля.

Подобная озабоченность насчет дополнительной охраны не удивительна, ведь в прошлом году радикальные члены ГО "Традиция и порядок", выступающей против ЛГБТ в Украине, сорвали проведение так называемой "цепочки поддержки". Отметим, что одесские судьи до сих пор рассматривают дело против полицейских, которые никоим образом не препятствовали действиям радикалов.

"Одесса Прайд" является уже традиционным ЛГБТ-фестивалем, проходящим в одном из самых известных курортных городов Украины. Каждое мероприятие, запланированное в его рамках, носит исключительно информативный, культурно-образовательный или же даже правозащитный характер. Участники шествия всегда подчеркивают, что настроены мирно и не желают никаких конфликтов с инакомыслящими людьми.

В "Гей-альянсе" отмечают, что с помощью одесского Прайда надеются привлечь внимание общественности к незащищенности людей в Украине.

" Используя площадки "Одесса Прайд — 2021", мы хотим говорить о проблеме насилия и безопасную, свободную жизнь в Украине не только для ЛГБТ, но и для всех людей: для женщин, детей, людей с инвалидностью, пожилых людей, представителей разных этнических групп и профессий, для каждого" , — подчеркивают активисты.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы обратились к президенту Зеленскому с просьбой о легализации однополых браков. Подробности — в нашем материале.

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