В Одессе проведут ЛГБТ-шествие: когда состоится

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Вечканова Елена
Представители украинского
ЛГБТ-общества готовятся к проведению своеобразного "месяца гордости" в Одессе.
Все действие, запланированное "Одесса Прайд", являющимся фестивалем квир-культуры,
пройдет в течение нескольких дней — 24-29 августа, сообщает местное издание "Думская".
В конце августа в Одессе состоится ЛГБТ-шествие. Фото: Информатор.юа
Организаторами
прайда стали представители общественной организации "Гей-альянс Украина". Согласно
их информации, одним из завершающих аккордов фестиваля станет небольшое шествие
ЛГБТ-активистов. Его проведение запланировано на субботу, 28 августа.
Как сообщают в "Гей-альянсе Украины", действие должно быть более ярким и иметь масштабы чуть больше, нежели в предыдущие года. При этом активисты искренне рассчитывают, что правоохранители будут тесно сотрудничать с организаторами фестиваля.
Подобная
озабоченность насчет дополнительной охраны не удивительна, ведь в прошлом году радикальные
члены ГО "Традиция и порядок", выступающей против ЛГБТ в Украине, сорвали
проведение так называемой "цепочки поддержки". Отметим, что одесские судьи до
сих пор рассматривают дело против полицейских, которые никоим образом не препятствовали
действиям радикалов.
"Одесса Прайд"
является уже традиционным ЛГБТ-фестивалем, проходящим в одном из самых
известных курортных городов Украины. Каждое мероприятие, запланированное в его
рамках, носит исключительно информативный, культурно-образовательный или же
даже правозащитный характер. Участники шествия всегда подчеркивают, что настроены
мирно и не желают никаких конфликтов с инакомыслящими людьми.
В "Гей-альянсе" отмечают,
что с помощью одесского Прайда надеются привлечь внимание общественности к незащищенности
людей в Украине.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что украинцы обратились к президенту Зеленскому с просьбой о легализации однополых браков. Подробности — в нашем материале.
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вы можете узнать, почему представители квир-сообщества Испании выступают против членства одного из украинских футболистов в их спортивных клубах.
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