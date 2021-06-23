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Главная Новости Общество права человека В Украине предлагают легализовать ЛГБТ браки: петиция
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В Украине предлагают легализовать ЛГБТ браки: петиция

Автор отметила, что ЛГБТ-люди являются уязвимой социальной группой, которая подвергается дискриминации

сегодня, 13:10
Автор:

Корольова Аліна

На сайте электронных петиций появилось предложение легализовать ЛГБТ браки в Украине на законодательном уровне. Автор петиции Екатерина Малюгина, прежде всего, аргументирует это тем, что каждый человек в обществе имеет право на вероисповедание, свободный выбор места жительства, свободное развитие личности.

В Украине предлагают легализовать ЛГБТ браки: петиция

В Украине просят легализовать ЛГБТ браки. Фото: unsplash

Она объясняет, что ЛГБТ-люди являются уязвимой социальной группой, которая постоянно подвергается дискриминации, насилию, нетерпимости и нарушения прав человека.

"Наши права игнорируются и нарушаются на политическом, законодательном и социальном уровнях. Большое количество людей, принадлежащих к ЛГБТ сообщества, к сожалению, чувствуют себя отчужденными от общества, боятся быть не признанными, — написала Екатерина. — Люди, которые любят свою страну, не должны чувствовать себя лишними в ней и не должны выезжать в другие страны, чтобы чувствовать себя свободно только там", — добавила она.

В своей петиции автор указала три предложения:

1. Законодательный запрет в явной форме на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности во всех сферах жизни, что регулируются законом. Устранение дискриминационных положений в отношении ЛГБТ-сообщества с действующим законодательством.

2. Введение правового института регистрируемого партнерства, аналогичного брака, для семейных пар любого пола (одно- и разнополых).

3. Преступления по мотивам гомофобии или трансфобии должны идентифицироваться как преступления на почве ненависти на законодательном уровне, должным образом расследоваться и наказываться.

Петиция  была опубликована 22 июня. Сейчас она собрала 8 подписей с 25000 необходимых. К концу сбора осталось 92 дня.

Издание "Комментарии" ранее проводило опрос киевлян, как они относятся к ЛГБТ. Как оказалось, очень многие респонденты отметили, что однополые отношения имеют право на существование, а легализация однополых браков в Украине поможет представителям ЛГБТ-сообщества почувствовать себя спокойнее, свободнее и счастливее.


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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/118618
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