В Украине предлагают легализовать ЛГБТ браки: петиция

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Корольова Аліна
На сайте
электронных петиций появилось предложение легализовать ЛГБТ браки в Украине на
законодательном уровне. Автор петиции Екатерина Малюгина, прежде всего,
аргументирует это тем, что каждый человек в обществе имеет право на
вероисповедание, свободный выбор места жительства, свободное развитие личности.
В Украине просят легализовать ЛГБТ браки. Фото: unsplash
Она объясняет, что
ЛГБТ-люди являются уязвимой социальной группой, которая постоянно подвергается
дискриминации, насилию, нетерпимости и нарушения прав человека.
В своей петиции
автор указала три предложения:
1. Законодательный
запрет в явной форме на дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности во всех сферах жизни, что регулируются законом.
Устранение дискриминационных положений в отношении ЛГБТ-сообщества с
действующим законодательством.
2. Введение
правового института регистрируемого партнерства, аналогичного брака, для
семейных пар любого пола (одно- и разнополых).
3. Преступления по
мотивам гомофобии или трансфобии должны идентифицироваться как преступления на
почве ненависти на законодательном уровне, должным образом расследоваться и
наказываться.
Петиция была опубликована 22 июня. Сейчас она собрала
8 подписей с 25000 необходимых. К концу сбора осталось 92 дня.
Издание
"Комментарии" ранее проводило опрос киевлян, как они относятся к ЛГБТ. Как
оказалось, очень многие респонденты отметили, что однополые отношения имеют
право на существование, а легализация однополых браков в Украине поможет
представителям ЛГБТ-сообщества почувствовать себя спокойнее, свободнее и
счастливее.
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