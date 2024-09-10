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В НАПК проверили сообщения о коррупции: результаты мониторинга

Какие сообщения о коррупции чаще всего распространяли в социальных сетях

сегодня, 16:32
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Кречмаровская Наталия

В августе более 40% сообщений в социальных сетях о коррупции и борьбе с ней оказались дезинформацией. Об этом сообщили в Национальном бюро по предотвращению коррупции, информирует портал "Комментарии".

В НАПК проверили сообщения о коррупции: результаты мониторинга

В НАПК отметили, что партнеры из компании Osavul по заказу проекта USAID "Трансформация коммуникаций" (TCA) проводят еженедельный мониторинг медиаполя Украины идентификации и противодействия дезинформационным нарративам.

"Предметом анализа является сообщение о темах коррупции в сфере обороны, в судебной и правоохранительной системах, среди высших политических чиновников, во время мобилизации и в процессе восстановления Украины", — говорится в сообщении.

Национальное бюро впервые представило обобщенные результаты мониторинга кампаний по дезинформации за август 2024 года.

За период с 5 августа по 1 сентября специалисты 109 тыс. сообщений появились в украинском сегменте социальных сетей, в частности Telegram, Facebook и X/Twitter. "Эти сообщения получили 144,5 млн просмотров, из которых 58,74 млн — это просмотры контента, распространенного злонамеренными аккаунтами, которые скомпрометировали себя регулярным участием в скоординированных операциях влияния", — пояснили по результатам мониторинга в НАПК.

В бюро уточнили, что доля дезинформации на коррупционную тематику, распространенную среди украинской аудитории соцсетей, в августе составила почти 41%. При этом аналитики идентифицировали 608 источников, имеющих доказанную связь с российским государством.

В августе, по данным НАПК, в сетях частыми были сообщения об искусственно созданном коллапсе в энергетике. Также обсуждали операцию в Курской области, называя ее отвлекающим маневром от проблем коррупции и мобилизации в Украине. Также продвигали нарратив о несостоятельности Украины победить в войне с РФ из-за масштабной коррупции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы думают о телемарафоне "Единые новости".




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Источник: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/ponad-40-povidomlen-pro-koruptsiyu-ta-borotbu-z-neyu-e-dezinformatsieyu-rezultaty-monitoryngu-sotsmerezh-u-serpni/
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