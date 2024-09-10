В Ивано-Франковске стало больше русского языка: как будут бороться с проблемой

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив анонсировал внедрение общественной инициативы и объяснил необходимость ее реализации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы города Руслана Марцинкива.



По словам мэра, в Ивано-Франковске в скором времени появятся языковые инспекторы. Руслан Марцинкив в обращении к горожанам рассказал о ситуации в городе, а также сообщил о результатах встречи с уполномоченным по правам государственного языка Тарасом Кременем. Они обсудили социальные мероприятия, которые планируется реализовывать в Ивано-Франковске с целью защиты и популяризации украинского языка.

“Введем общественную инициативу: языковые инспекторы. Потому что, к сожалению, русского языка стало больше в нашем городе, и это составляет проблему, как для города, так и для государства. Детальнее расскажу впоследствии”, – анонсировал мэр.

Под видеообращением мэра города горожане поддержали инициативу и рассказали, что думают о переселенцах с востока.

“А что касается языка в нашем городе, то 40 тыс. человек переселенцев с востока, (большинство говорят на языке рашы). Лично меня такое поведение переселенцев убивает, ни язык не хотят учить, ни воевать, спрятались здесь в тылу и еще права качают”, — написала Светлана Светлана.

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