В Индии создали словарь пренебрежительных терминов на обозначение женщин, которые следует избегать

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Slava Kot
На этой неделе Верховный суд Индии выпустил словарь "гендерно несправедливых терминов". Главная цель – избежать пренебрежительных терминов в заявлениях, приказах и других юридических документах. Словарь предлагает некоторые альтернативы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
В Индии был создан список гендерно-стереотипных слов. Фото из открытых источников
Глосарий получил название "Руководство по борьбе с гендерными стереотипами" и предлагает не использовать на замену слову "женщина" такие термины, как "развратница", "карьеристка", "проститутка", "искусительница" и "роковая женщина".
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Пособие также направлено на некоторые распространенные в индийском обществе гендерные стереотипы, в частности, что домашние обязанности должны выполнять исключительно женщины, а также, что употребление алкоголя или курения является признаком того, что женщина ищет сексуальных отношений с мужчинами.
Пособие содержит рекомендации по замене популярного в Индии слова "дразнить", имеющего сексуальные коннотации на фразу "уличные сексуальные притязания", а также использовать термины "потерпевшая" и "жертва" в зависимости от желания лица называть ее одним из этих терминов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине хотят декриминализировать порно: какие изменения внесут в закон.
Также "Комментарии" писали о шокирующем случае в Боснии: мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену. Женщины в Боснии вышли на масштабные забастовки из-за случаев феминицида в стране.
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