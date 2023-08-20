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В Индии создали словарь пренебрежительных терминов на обозначение женщин, которые следует избегать

Верховный суд Индии обнародовал список гендерно-стереотипных слов, которые следует избегать в документах.

сегодня, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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На этой неделе Верховный суд Индии выпустил словарь "гендерно несправедливых терминов". Главная цель – избежать пренебрежительных терминов в заявлениях, приказах и других юридических документах. Словарь предлагает некоторые альтернативы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

В Индии создали словарь пренебрежительных терминов на обозначение женщин, которые следует избегать

В Индии был создан список гендерно-стереотипных слов. Фото из открытых источников

Глосарий получил название "Руководство по борьбе с гендерными стереотипами" и предлагает не использовать на замену слову "женщина" такие термины, как "развратница", "карьеристка", "проститутка", "искусительница" и "роковая женщина".


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"Опубликованный в среду документ должен помочь судьям и юридическому сообществу определить, понять стереотипы в отношении женщин и бороться с ними", — заявил главный судья Чандрачуд и добавил, что таким образом юристы смогут более независимо и беспристрастно принимать судебные решения.

Пособие также направлено на некоторые распространенные в индийском обществе гендерные стереотипы, в частности, что домашние обязанности должны выполнять исключительно женщины, а также, что употребление алкоголя или курения является признаком того, что женщина ищет сексуальных отношений с мужчинами.

Пособие содержит рекомендации по замене популярного в Индии слова "дразнить", имеющего сексуальные коннотации на фразу "уличные сексуальные притязания", а также использовать термины "потерпевшая" и "жертва" в зависимости от желания лица называть ее одним из этих терминов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине хотят декриминализировать порно: какие изменения внесут в закон.

Также "Комментарии" писали о шокирующем случае в Боснии: мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену. Женщины в Боснии вышли на масштабные забастовки из-за случаев феминицида в стране.




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Источник: https://www.reuters.com/world/india/indias-top-court-lists-gender-stereotypes-be-avoided-documents-2023-08-18/
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