Усыновление в Украине: сколько детей усыновили украинцы, а сколько иностранцы

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Slava Kot
Несмотря на войну и вызовы, украинцы продолжают усыновлять детей, оставшихся без попечения родителей. Однако данные Государственной службы Украины по делам детей за 2024-2026 годы демонстрируют серьезный кризис в разрыве между количеством сирот и количеством кандидатов, а также почти полную остановку иностранного усыновления.
Усыновление в Украине
В ответ на запрос портала "Комментарии" Государственная служба Украины по делам детей сообщила, что в 2024 году в Украине по решению судов было усыновлено 1273 ребенка. Из них граждане Украины усыновили 1271 ребенка, тогда как иностранные граждане усыновили два ребенка.
В 2025 году тенденция сохранилась: всего усыновлено 1 150 детей (1 148 – украинцами, 2 – иностранцами). По состоянию на 30 сентября 2026 усыновлено 702 ребенка, и все они нашли семьи исключительно в Украине, ведь не произошло ни одного усыновления иностранцами.
Острой проблемой остается дисбаланс между спросом и предложением в системе усыновления детей в Украине. По состоянию на 30 сентября 2026 года на официальном учете подлежащих усыновлению детей находится 14 205 сирот и детей, лишенных родительской опеки. В то же время количество граждан Украины, состоящих на учете как кандидаты в усыновители, составляет 1725 человек. Это означает, что на одну анкету потенциального отца или матери в среднем приходится около восьми детей.
Поскольку классическое усыновление не покрывает всех потребностей, главным спасительным кругом для детей становятся другие семейные формы воспитания, в частности, опека, попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа (ДДСТ).
Статистика Госслужбы по делам детей также фиксирует сложность адаптации: в 2024 году было отменено усыновление в отношении 14 детей, в 2025-м — в отношении 23, а за 9 месяцев 2026 года — в отношении 9 детей.