Усыновление в Украине: сколько детей усыновили украинцы, а сколько иностранцы

Несмотря на войну и вызовы, украинцы продолжают усыновлять детей, оставшихся без попечения родителей. Однако данные Государственной службы Украины по делам детей за 2024-2026 годы демонстрируют серьезный кризис в разрыве между количеством сирот и количеством кандидатов, а также почти полную остановку иностранного усыновления.

Усыновление в Украине

Кто усыновляет украинских детей

В ответ на запрос портала "Комментарии" Государственная служба Украины по делам детей сообщила, что в 2024 году в Украине по решению судов было усыновлено 1273 ребенка. Из них граждане Украины усыновили 1271 ребенка, тогда как иностранные граждане усыновили два ребенка.

В 2025 году тенденция сохранилась: всего усыновлено 1 150 детей (1 148 – украинцами, 2 – иностранцами). По состоянию на 30 сентября 2026 усыновлено 702 ребенка, и все они нашли семьи исключительно в Украине, ведь не произошло ни одного усыновления иностранцами.

Сколько детей-сирот в Украине и желающих их усыновить

Острой проблемой остается дисбаланс между спросом и предложением в системе усыновления детей в Украине. По состоянию на 30 сентября 2026 года на официальном учете подлежащих усыновлению детей находится 14 205 сирот и детей, лишенных родительской опеки. В то же время количество граждан Украины, состоящих на учете как кандидаты в усыновители, составляет 1725 человек. Это означает, что на одну анкету потенциального отца или матери в среднем приходится около восьми детей.

Семейные формы воспитания: опека, приемные семьи и ДДСТ

Поскольку классическое усыновление не покрывает всех потребностей, главным спасительным кругом для детей становятся другие семейные формы воспитания, в частности, опека, попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа (ДДСТ).

Опека и попечительство: В 2024 году под опеку устроено 7134 ребенка, в 2025-м — 6692, а за 9 месяцев 2026 года — 4626 детей

В 2024 году под опеку устроено 7134 ребенка, в 2025-м — 6692, а за 9 месяцев 2026 года — 4626 детей Приемные семьи и ДБСТ: В 2024 году в такие семьи устроено 1 416 детей, в 2025-м — 1 676, а по состоянию на осень 2026 года — еще 1 108 детей

Статистика Госслужбы по делам детей также фиксирует сложность адаптации: в 2024 году было отменено усыновление в отношении 14 детей, в 2025-м — в отношении 23, а за 9 месяцев 2026 года — в отношении 9 детей.