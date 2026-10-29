Усиновлення в Україні: скільки дітей всиновили українці, а скільки іноземці

Попри війну та виклики, українці продовжують всиновлювати дітей, які залишилися без батьківського піклування. Однак дані Державної служби України у справах дітей за 2024–2026 роки демонструють серйозну кризу в розриві між кількістю сиріт та кількістю кандидатів, а також майже повну зупинку іноземного усиновлення.

Усиновлення в Україні

Хто усиновлює українських дітей

У відповідь на запит порталу "Коментарі" Державна служба України у справах дітей повідомила, що у 2024 році в Україні за рішенням судів було усиновлено 1 273 дитини. Із них громадяни України усиновили 1 271 дитину, тоді як іноземні громадяни усиновили дві дитини.

У 2025 році тенденція збереглася: загалом усиновлено 1 150 дітей (1 148 — українцями, 2 — іноземцями). Станом на 30 вересня 2026 року усиновлено 702 дитини, і всі вони знайшли родини виключно в Україні, адже не відбулося жодного усиновлення іноземцями.

Скільки дітей-сиріт в Україні та бажаючих їх усиновити

Гострою проблемою залишається дисбаланс між попитом і пропозицією в системі усиновлення дітей в Україні. Станом на 30 вересня 2026 року на офіційному обліку дітей, які підлягають усиновленню, перебуває 14 205 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас кількість громадян України, які перебувають на обліку як кандидати в усиновлювачі, становить 1 725 осіб. Це означає, що на одну анкету потенційного батька чи матері в середньому припадає близько восьми дітей.

Сімейні форми виховання: опіка, прийомні сім'ї та ДБСТ

Оскільки класичне усиновлення не покриває всіх потреб, головним рятівним колом для дітей стають інші сімейні форми виховання, зокрема опіка, піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ).

Опіка та піклування: У 2024 році під опіку влаштовано 7 134 дитини, у 2025-му — 6 692, а за 9 місяців 2026 року — 4 626 дітей

У 2024 році під опіку влаштовано 7 134 дитини, у 2025-му — 6 692, а за 9 місяців 2026 року — 4 626 дітей Прийомні сім'ї та ДБСТ: У 2024 році до таких сімей влаштовано 1 416 дітей, у 2025-му — 1 676, а станом на осінь 2026 року — ще 1 108 дітей

Статистика Держслужби у справах дітей також фіксує складність адаптації: у 2024 році було скасовано усиновлення щодо 14 дітей, у 2025-му — щодо 23, а за 9 місяців 2026 року — щодо 9 дітей.