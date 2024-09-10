Украинцы устали от телемарафона: будут ли его закрывать



















Украинцы в подавляющем большинстве считают единственный телемарафон, начавший работать от полномасштабного вторжения России на территорию Украины, не актуальным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, социологической службы Центра Разумкова, и на информацию Честно.



С тезисом о потере актуальности формата телемарафона абсолютно согласны 35% украинцев. Еще около 16% граждан скорее поддерживают такой тезис. В разрезе регионов ситуация несколько иная.

На западе и востоке более 56% считают, что телемарафон утратил свою актуальность. В центре и на юге с таким тезисом согласны 44,7% и 49,1% респондентов соответственно.

При этом более половины украинцев во всех регионах хотят видеть трансляции онлайн заседаний ВРУ на телеканале "Рада".





Отметим, что новый министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий рассказал, что планируют делать с единственным телемарафоном. "О марафоне: он был, есть и будет. Просто нужно искать форму, чтобы была заинтересованность в общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. И так же очень важно: доносить единым голосом то, что происходит вокруг", — сообщил министр на заседании комитета по гуманитарной и информационной политике

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство опрошенных украинцев видят свою будущую жизнь в Украине (86%), причем основная доля среди них демонстрирует однозначное настроение оставаться в Украине (59%). Подробнее о настроениях и взглядах Украинцев читайте по ссылке.