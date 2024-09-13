Украинцев стремительно становится меньше: Украина лидер в рейтинге смертности

Украина занимает первое место по уровню смертности и последнее по уровню рождаемости в мире. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию рейтинга Central Intelligence Agency.



Украинцы. Иллюстративное фото

По данным агентства, на 2024 год смертность в Украине составляет 18,6 на 1000 человек, рождаемость – 6 на 1000.





Вторая по смертности страна Литва имеет смертность на уровне 15,02 смертей на 1000 человек. Третье место занимает Сербия с показателем 14,9 смерти на тысячу человек.

Наименьший уровень смертности – в Катаре с показателем 1,4 смерти на 1000 человек.

Напомним, что по данным платформы Опендатабот, в Украине в первом полугодии 2024 года родилось 87 655 детей – это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время за этот период зафиксировано 250 972 смерти.

Сегодня на одного новорожденного в Украине приходится три умерших. В 2018-2020 годах этот показатель составлял двое умерших на одного ребенка.

К тому же, украинцам угрожает новая проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине увеличивается количество случаев психических расстройств среди украинцев. В ВОЗ отмечают, что около 10 миллионов человек в Украине уже находятся в группе риска. Значительно усугубить эту проблему может сложная зима и третья годовщина войны. Подробнее об исследованиях ВОЗ можно узнать по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что основной причиной преждевременной смертности среди украинцев остаются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Около 64% летальных исходов в стране вызывают инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия и другие болезни сердца и сосудов. Кто остается самой уязвимой группой читайте здесь.



