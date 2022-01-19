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Ученая отсудила деньги за слишком громкий голос

Представители университета во время суда утверждали, что 59-летнюю Плаут уволили из-за ее властной манеры общения с аспирантами

сегодня, 02:37
Автор:

Ольга Чародий
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В Великобритании из-за очень громкого голоса уволили старшую научную сотрудницу Аннет Плаут, проработавшую в Университете Эксетера 29 лет. Она заявила, что потеряла работу из-за своей расы и пола, поэтому отсудила 100 тысяч фунтов стерлингов (3,9 миллиона гривен) компенсации. Как пишет The Guardian, Плаут объяснила в суде, что громкий голос – неотделимая характеристика женщин еврейского происхождения из Центральной и Восточной Европы. И, как вы уже поняли, суд встал на ее сторону.

Ученая отсудила деньги за слишком громкий голос

Работа (фото из открытых источников)

“У меня громкий голос от природы. Я не замечаю, когда говорю громко. В Нью-Йорке или Германии, где я жила и работала, ни разу не жаловались на мою громкость. Только в Эксетере на меня давили, чтобы я изменила свою неотделимую характеристику. Я считаю, что некоторые старшие сотрудники университета и отдела кадров упорно осуждают громких девушек, поскольку их существование противоречит стереотипным представлениям о том, как должна вести себя женщина", – заявила Плаут.

Представители университета во время суда утверждали, что 59-летнюю Плаут уволили из-за ее властной манеры общения с аспирантами.

Перед увольнением женщину дважды отстраняли от работы и запрещали общаться с коллегами. Из-за пережитого стресса Плаут принимает медикаменты. Кроме того, она чувствует себя униженной и изолированной от общества. Аннет Плаут заявила, что хотела бы возвратиться на работу. Суд считает это нецелесообразным, поскольку коллеги настроены против нее.

Напомним, в компании Trainual, занимающейся разработкой программного обеспечения в США, внедрили специфическое кадровое решение – всем новым работникам, которые уволятся в течение первых двух недель, выплачивают 5 тысяч долларов. Эту политику в компании используют для того, чтобы работать остались качественные и мотивированные люди. Об этомсообщает издание Insider. По убеждению генерального директора ІТ-компании Криса Ронзио, такая стратегия помогает удержать более талантливых работников, а еще формирует корпоративную культуру.



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