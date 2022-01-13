В США ІТ-компания предлагает новым сотрудникам 5 тысяч долларов за увольнение: зачем это делают

В США ІТ-компания платит новым сотрудникам 5 тысяч долларов за увольнение. Фото из открытых источников

В компании Trainual, занимающейся разработкой программного обеспечения в США, внедрили специфическое кадровое решение – всем новым работникам, которые уволятся в течение первых двух недель, выплачивают 5 тысяч долларов. Эту политику в компании используют для того, чтобы работать остались качественные и мотивированные люди. Об этомсообщает издание Insider.

По убеждению генерального директора ІТ-компании Криса Ронзио, такая стратегия помогает удержать более талантливых работников, а еще формирует корпоративную культуру.

"Учитывая скорость современного рынка труда, команды по найму должны искать кандидатов быстро, а здесь невозможно не ошибаться. А предложение уволиться дает шанс новому работнику бросить красное знамя, если он сомневается", — рассказал Крис Ронзио.

Впервые такое предложение вознаграждения за увольнение было сделано в компании в мае 2020 года. Тогда выплата была вдвое меньше – 2500 долларов. В компании добавляют, что тогда ни один из 38 специалистов не захотел увольняться. Недавно сумму повысили до 5 тысяч долларов. Если человек отказывается увольняться, то никаких дополнительных бонусов он за это тоже не получает. Добавим, что средняя заработная плата у этой компании составляет 80-100 тысяч долларов в год.



За период действия этого правила Ронзио заметил, что команда по найму стала более ответственной, потому что в случае их ошибки в кандидате компания теряет деньги. Также такой соблазн становится вызовом для работников, которые хотят доказать себе, что смогут справиться.

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