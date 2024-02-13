Туркменистан проводит "тест на девственность" в школах: оценивают нравственность подростков

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Slava Kot
В Туркменистане в провинции Балканский велаят старшеклассниц заставили пройти "тест на девственность". По мнению местных властей, он необходим для проверки нравственности подростков. Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода".
В Туркменистане проводят тест на девственность для школьниц. Фото из открытых источников
Тест для учениц 9-11 классов проводится без согласия родителей или подростков. Кроме того, во время проверок создают специальные списки, школьников не прошедших тест на девственность.
Другие работники образования рассказали, что полиция проверяет мобильные телефоны девушек из соответствующего списка, чтобы найти информацию о возможных сексуальных партнерах.
Это уже не первый раз в Туркменистане проходят подобные мероприятия, где авторитарное правительство пытается широко контролировать жизнь своих граждан. В 2018 году полиция в сопровождении гинекологов провела необъявленные проверки в Дашогузской провинции. Они изымали мобильные телефоны у школьников на проверку порнографических материалов, а девушек отправляли на тест на девственность в кабинет медсестры. Если оказывалось, что некоторые девушки не были девственницами, то их родителей вызывали в школу и позорили перед всеми.
Защитники прав женщин осуждают такие тесты на девственность и заявляют, что от подобной практики следует отказаться. Медицинские работники подтверждают это, указывая, что тест часто ошибочен, поскольку девичья плева может быть повреждена различными способами, а не только во время полового акта. Кроме того, некоторые женщины рождаются без нее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Туркменистане парням и девушкам запретили вместе сидеть на скамейках.
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