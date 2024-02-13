Туркменистан проводит "тест на девственность" в школах: оценивают нравственность подростков

В Туркменистане в провинции Балканский велаят старшеклассниц заставили пройти "тест на девственность". По мнению местных властей, он необходим для проверки нравственности подростков. Об этом сообщает туркменская служба "Радио Свобода".

В Туркменистане проводят тест на девственность для школьниц. Фото из открытых источников

Тест для учениц 9-11 классов проводится без согласия родителей или подростков. Кроме того, во время проверок создают специальные списки, школьников не прошедших тест на девственность.

"Список девушек, у которых во время тестов обнаружено, что у них был половой акт, передан местному отделу полиции и Министерству национальной безопасности", – рассказал один из сотрудников образования в Туркменистане.

Другие работники образования рассказали, что полиция проверяет мобильные телефоны девушек из соответствующего списка, чтобы найти информацию о возможных сексуальных партнерах.

"Это делается для выявления и привлечения к ответственности людей, которые имели интимные отношения с несовершеннолетними", — объяснил представитель местной полиции и добавил, что в стране продолжаются масштабные проверки.

Это уже не первый раз в Туркменистане проходят подобные мероприятия, где авторитарное правительство пытается широко контролировать жизнь своих граждан. В 2018 году полиция в сопровождении гинекологов провела необъявленные проверки в Дашогузской провинции. Они изымали мобильные телефоны у школьников на проверку порнографических материалов, а девушек отправляли на тест на девственность в кабинет медсестры. Если оказывалось, что некоторые девушки не были девственницами, то их родителей вызывали в школу и позорили перед всеми.

Защитники прав женщин осуждают такие тесты на девственность и заявляют, что от подобной практики следует отказаться. Медицинские работники подтверждают это, указывая, что тест часто ошибочен, поскольку девичья плева может быть повреждена различными способами, а не только во время полового акта. Кроме того, некоторые женщины рождаются без нее.

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