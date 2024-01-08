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Террорист, убивший 77 человек подает в суд на Норвегию из-за нарушений своих прав человека

Норвежский убийца Андерс Брейвик обращается в суд из-за нарушения его содержания в тюрьме.

сегодня, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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Норвежец Андерс Брейвик, устроивший массовую стрельбу на острове Утойя в 2011 году, обратился в суд с просьбой прекратить его изоляцию в тюрьме. В заявлении адвоката террорист назвал это нарушением прав человека, вызывающим у него суицидальные мысли.

Террорист, убивший 77 человек подает в суд на Норвегию из-за нарушений своих прав человека

Андерс Брейвик демонстрирует нацистское приветствие в зале суда. Фото из открытых источников

В июле 2011 года произошла самая большая стрельба в истории, совершенная одним человеком. Андерс Брейвик напал на правительственные здания в Осло, а затем открыл огонь по членам молодежного крыла лейбористской партии на острове Утойя. В результате террористических действий погибли 77 человек.

Теперь норвежский террорист хочет просить суд прекратить его изоляцию в тюрьме. Несмотря на то, что сама тюрьма похожа на гостиничный номер. Брейвик находится в изоляции в двухэтажном комплексе, но может использовать спортзал с тренажерами, кухню, ванную, комнату с телевизором и Xbox. Однако норвежец подает в суд на правительство Норвегии, чтобы просить суд прекратить его изоляцию в тюрьме, которая, по его мнению, нарушает прав человека.

Адвокат террориста Ойстайн Сторрвик утверждает, что более 10 лет изоляции "без значительных взаимодействий" оказали катастрофическое влияние на Брейвика. По словам адвоката у Брейвика "появились суицидальные мнения, и он должен использовать антидепрессант прозак, чтобы находиться в заключении". В то же время адвокаты Минюста Норвегии считают, что Брейвика следует и дальше держать от остальных заключенных, ведь он до сих пор представляет угрозу.

Это не в первый раз, когда Брейвик подает в суд на Норвегию. В 2016 году он утверждал, что по его делу правительство нарушает Европейскую конвенцию по правам человека.

Напомним, что Андерс Брейвик приговорен в Норвегии к максимальному наказанию – 21 год заключения. Однако после окончания этого периода террориста могут продолжать удерживать в Норвегии, если его сочтут опасным для общества.

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Источник: https://apnews.com/article/norway-breivik-human-rights-5527023248c337f37108be6f6ccb73ea
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