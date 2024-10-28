Талибы в Афганистане ввели новые ограничения для женщин: запретили им говорить

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Slava Kot
"Талибан" ввел очередные ограничения для женщин в Афганистане, запретив им говорить друг с другом. Как сообщил министр добродетели талибов Халид Ханафи, женщинам теперь запрещено разрешать другим взрослым женщинам слышать их голоса. Этот запрет дополняет список, нарушающий права женщин и все больше ограничивающий их возможности для социальной и культурной жизни в стране.
Талибы ввели ограничения, нарушающие права женщин. Фото из открытых источников
Согласно новым правилам, запрещено не только говорить на публике, но и читать вслух Коран или произносить Такбир – славословие Аллаху. Внедрение таких ограничений фактически лишает женщин возможности общаться даже в своих домах. В августе талибы уже накладывали похожие запреты, в частности, на разговоры и пение для женщин на публике.
Эти меры получили критику от международных правозащитников и активисток по правам женщин, которые называют это проявлением более широкой политики дискриминации.
Напомним, что после прихода к власти в 2021 году талибы ввели многочисленные запреты для женщин: им запрещено показывать лицо, носить легкую одежду, получать образование выше начального уровня, а также учиться и преподавать в университетах. Кроме того, афганским женщинам запретили посещать парки, бассейны и спортивные залы, находиться рядом с мужчинами в общественном транспорте, а по обвинению в супружеской измене предусмотрена смертная казнь через забивание камнями.
Несмотря на некоторые контакты с талибами на международной арене, правительство "Талибана" до сих пор не признала ни одна страна в мире из-за нарушений прав человека и борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Однако Россия рассматривает возможность исключения "Талибана" из списка террористических организаций, а также принимала талибов в Москве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал террористов из "Талибана" союзниками России.
Также "Комментарии" писали о том, что в Туркменистане проводят "тест на девственность" в школах. Так они оценивают нравственность подростков.
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