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Талибы в Афганистане ввели новые ограничения для женщин: запретили им говорить

Министерство содействия добродетели и предотвращение порока в Афганистане ввело новые ограничения, нарушающие права женщин.

сегодня, 16:40
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Slava Kot

"Талибан" ввел очередные ограничения для женщин в Афганистане, запретив им говорить друг с другом. Как сообщил министр добродетели талибов Халид Ханафи, женщинам теперь запрещено разрешать другим взрослым женщинам слышать их голоса. Этот запрет дополняет список, нарушающий права женщин и все больше ограничивающий их возможности для социальной и культурной жизни в стране.

Талибы в Афганистане ввели новые ограничения для женщин: запретили им говорить

Талибы ввели ограничения, нарушающие права женщин. Фото из открытых источников

Согласно новым правилам, запрещено не только говорить на публике, но и читать вслух Коран или произносить Такбир – славословие Аллаху. Внедрение таких ограничений фактически лишает женщин возможности общаться даже в своих домах. В августе талибы уже накладывали похожие запреты, в частности, на разговоры и пение для женщин на публике.

Эти меры получили критику от международных правозащитников и активисток по правам женщин, которые называют это проявлением более широкой политики дискриминации.

"Как женщины, являющиеся единственными кормильцами своих семей, должны покупать хлеб, обращаться за медицинской помощью или просто существовать, если их голоса запрещены? Эти приказы ограничивают женщин и делают жизнь всех нас изнуряющей", — рассказала активистка за права женщин.

Напомним, что после прихода к власти в 2021 году талибы ввели многочисленные запреты для женщин: им запрещено показывать лицо, носить легкую одежду, получать образование выше начального уровня, а также учиться и преподавать в университетах. Кроме того, афганским женщинам запретили посещать парки, бассейны и спортивные залы, находиться рядом с мужчинами в общественном транспорте, а по обвинению в супружеской измене предусмотрена смертная казнь через забивание камнями.

Несмотря на некоторые контакты с талибами на международной арене, правительство "Талибана" до сих пор не признала ни одна страна в мире из-за нарушений прав человека и борьбы с терроризмом и наркотрафиком. Однако Россия рассматривает возможность исключения "Талибана" из списка террористических организаций, а также принимала талибов в Москве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал террористов из "Талибана" союзниками России.

Также "Комментарии" писали о том, что в Туркменистане проводят "тест на девственность" в школах. Так они оценивают нравственность подростков.



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Источник: https://amu.tv/133207/
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