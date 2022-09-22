Студенты иностранных вузов не смогут пересекать границу, решение окончательное

Украинские студенты мужчины, которые имели возможность учиться за границей, не смогут покинуть Украину во время военного положения. Об этом сообщает издание LIGA.Life со ссылкой на представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Студенты иностранных вузов не смогут пересекать границу. Фото с открытых источников

По словам Демченко, украинское руководство приняло решение отменить возможность пересекать границу для мужчин студентов иностранных вузов из-за значительного количества поддельных и недействительных документов.

По словам пресс-секретаря ГНСУ ранее, до 14 сентября студенты могли беспрепятственно уехать из Украины, но за последние два месяца лета было обнаружено более 600 поддельных документов у граждан, которые хотели покинуть страну. Именно поэтому руководство страны приняло решение о запрете выезда этой категории граждан Украины.

Также Андрей Демченко добавил, что согласно Постановлению правительства от 27 января 1995 г. № 57 украинские мужчины студенты иностранных учебных заведений не являются в категории тех, кто может пересекать украинскую границу и покидать государство во время объявленного военного положения.

Эта ситуация может быть изменена окончанием военного положения или изменениями в соответствующее постановление, подчеркнул спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде зарегистрировали изменения в пересечение границы. Если изменения будут приняты, украинские мужчины смогут пересекать границу , но придется платить. По условиям нового постановления придется ежемесячно платить 13 тыс. гривен.

Также "Комментарии" сообщали о категории украинцев, которым разрешен выезд за границу.





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