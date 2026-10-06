Статистика шокирует: сколько предприятий не смогли забронировать работников от мобилизации

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Кречмаровская Наталия
Осенью 2026 года в Украине изменились правила получения статуса критичности, некоторые предприятия потеряли возможность бронировать от мобилизации работников.
Бронирование от мобилизации. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что из-за новых правил бронирования бизнес теряет людей, бюджет – налоги, а ВСУ – финансирование. Власть, по его словам, делает все больше для того, чтобы украинский бизнес перестал существовать.
По его словам, эта статистика — не что-то абстрактное, а реальная угроза тысяч работников и компаний, оказавшихся перед угрозой закрытия.
Парламентарий отметил, что чем меньше людей в бизнесе, тем меньше производства и работающих предприятий. А это в свою очередь означает сокращение налогов в бюджете и меньше денег на финансирование Вооруженных Сил Украины, отметил он.
Народный депутат подытожил, что результат таких действий – уничтожение украинского бизнеса, пустой бюджет и непрофинансированная армия.
Напомним: портал "Комментарии" писал о новой задаче в мобилизации.