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Статистика шокирует: сколько предприятий не смогли забронировать работников от мобилизации

Народный депутат Разумков раскритиковал изменения правил бронирования от мобилизации

6 октября 2026, 18:08
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Кречмаровская Наталия

Осенью 2026 года в Украине изменились правила получения статуса критичности, некоторые предприятия потеряли возможность бронировать от мобилизации работников.

Статистика шокирует: сколько предприятий не смогли забронировать работников от мобилизации

Бронирование от мобилизации. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что из-за новых правил бронирования бизнес теряет людей, бюджет – налоги, а ВСУ – финансирование. Власть, по его словам, делает все больше для того, чтобы украинский бизнес перестал существовать.

"После очередных нововведений правительства около 15% предприятий, ранее имевших статус критически важных, не смогли его подтвердить и получить бронирование. Особенно больно это ударило по малому бизнесу, аграриям и перевозчикам", — рассказал политик.

По его словам, эта статистика — не что-то абстрактное, а реальная угроза тысяч работников и компаний, оказавшихся перед угрозой закрытия.

"Для предприятия утрата возможности забронировать работников означает потерю людей. Для аграрного бизнеса — проблемы с сезонными работами и угроза урожая. Для перевозчиков — нехватка водителей и сокращение маршрутов. Для логистики — риск остановки доставки товаров", — рассказал народный депутат.

Парламентарий отметил, что чем меньше людей в бизнесе, тем меньше производства и работающих предприятий. А это в свою очередь означает сокращение налогов в бюджете и меньше денег на финансирование Вооруженных Сил Украины, отметил он.

"Украинский бизнес пятый год работает под обстрелами, возобновляет производства после уничтожения, платит налоги и держит экономику. Но он не получил никакой поддержки от государства после массированных атак России по составам и логистике! От власти у него только давление, новые налоги и сокращение бронирования! Так экономику не поддерживают. Так ее разрушают!", — подчеркнул политик.

Народный депутат подытожил, что результат таких действий – уничтожение украинского бизнеса, пустой бюджет и непрофинансированная армия.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новой задаче в мобилизации.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j2wFBPc07nk
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