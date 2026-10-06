Статистика шокує: скільки підприємств не змогли забронювати працівників від мобілізації

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Восени 2026 року в Україні змінилися правила отримання статусу критичності, тож деякі підприємства втратили можливість бронювати від мобілізації працівників.
Бронювання від мобілізації. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що через нові правила бронювання бізнес втрачає людей, бюджет — податки, а ЗСУ — фінансування. Влада, за його словами, робить дедалі більше для того, щоб український бізнес перестав існувати.
За його словами, ця статистика — не щось абстрактне, а реальна загроза для тисяч працівників та компаній, які опинилися перед загрозою закриття.
Парламентар зауважив, що чим менше людей у бізнесі, тим менше виробництва і працюючих підприємств. А це, своєю чергою, означає скорочення податків у бюджеті та менше грошей на фінансування Збройних Сил України, зауважив він.
Народний депутат підсумував, що результат таких дій — знищення українського бізнесу, порожній бюджет і непрофінансована армія.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нове завдання в мобілізації.