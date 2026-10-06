Статистика шокує: скільки підприємств не змогли забронювати працівників від мобілізації

Восени 2026 року в Україні змінилися правила отримання статусу критичності, тож деякі підприємства втратили можливість бронювати від мобілізації працівників.

Бронювання від мобілізації. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що через нові правила бронювання бізнес втрачає людей, бюджет — податки, а ЗСУ — фінансування. Влада, за його словами, робить дедалі більше для того, щоб український бізнес перестав існувати.

“Після чергових нововведень уряду близько 15% підприємств, які раніше мали статус критично важливих, не змогли його підтвердити та отримати бронювання. Особливо боляче це вдарило по малому бізнесу, по аграріях і перевізниках”, — розповів політик.

За його словами, ця статистика — не щось абстрактне, а реальна загроза для тисяч працівників та компаній, які опинилися перед загрозою закриття.

“Для підприємства втрата можливості забронювати працівників означає втрату людей. Для аграрного бізнесу — проблеми із сезонними роботами та загроза врожаю. Для перевізників — нестача водіїв і скорочення маршрутів. Для логістики — ризик зупинки доставки товарів”, — розповів народний депутат.

Парламентар зауважив, що чим менше людей у бізнесі, тим менше виробництва і працюючих підприємств. А це, своєю чергою, означає скорочення податків у бюджеті та менше грошей на фінансування Збройних Сил України, зауважив він.

“Український бізнес п’ятий рік працює під обстрілами, відновлює виробництва після знищення, платить податки та тримає економіку. Але він не отримав жодної підтримки від держави після масованих атак Росії по складах і логістиці! Від влади він має лише тиск, нові податки та скорочення бронювання! Так економіку не підтримують. Так її руйнують!”, — наголосив політик.

Народний депутат підсумував, що результат таких дій — знищення українського бізнесу, порожній бюджет і непрофінансована армія.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нове завдання в мобілізації.



