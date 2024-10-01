logo

BTC/USD

61221.63

ETH/USD

2469.50

LTC/USD

63.72

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Стало известно, как рекрутеры будут искать мужчин онлайн для привлечения в Силы обороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, как рекрутеры будут искать мужчин онлайн для привлечения в Силы обороны

Рекрутеры не будут ждать, когда к ним обратится человек: сами будут предлагать вакансии в армии

1 октября 2024, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине развивают рекрутинг в Вооруженные силы Украины – именно добровольное присоединение к войску позволяет пополнить армию мотивированными бойцами. В Украине открывают новые рекрутинговые центры и создают онлайн-рекрутинг. Уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец рассказал, чего ждать от онлайн-рекрутинга в ближайшее время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Черниговского областного ТЦК и СП.

Стало известно, как рекрутеры будут искать мужчин онлайн для привлечения в Силы обороны

Иллюстративное фото

По словам уполномоченного, с октября Министерство обороны Украины запустит онлайн-рекрутинг как новый этап в процессе привлечения в Силы обороны.

Он пояснил, что “специально обученные рекрутеры будут не просто ждать, когда человек увидит рекламу и к ним обратится, а действовать проактивно. Рекрутеры будут подбирать вакансии в силах обороны в соответствии с запросами граждан на платформах поиска работы.

По словам Алексея Бежевца, в Силах обороны по состоянию на начало сентября 2024 доступны около 4 тысяч вакансий.

Напомним, что в сентябре военнообязанные начали получать повестки по почте. "Укрпочта" доставила первую партию повесток. Как определяли получателей, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат Юрий Танасийчук рассказал, кому не будут отправлять повестки по почте. По его словам, повестки получат ответственные законопослушные граждане Украины. “Уклонисты их точно не получают, лица, которые переплыли Тису, или иным образом, за пределами пунктов пропуска, пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получают. Получают оставшиеся в Украине лица, которые обновили данные, указавшие правдивые адреса”, — сообщил адвокат.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ChernihivTCKtaSP/posts/pfbid02G9bL9zh8t61ptGsKBASaJkCRtaKmABAHWigmtu51U7M4tZVEipAmSGZNDFmvoStLl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости