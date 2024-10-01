Стало известно, как рекрутеры будут искать мужчин онлайн для привлечения в Силы обороны

В Украине развивают рекрутинг в Вооруженные силы Украины – именно добровольное присоединение к войску позволяет пополнить армию мотивированными бойцами. В Украине открывают новые рекрутинговые центры и создают онлайн-рекрутинг. Уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец рассказал, чего ждать от онлайн-рекрутинга в ближайшее время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Черниговского областного ТЦК и СП.



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По словам уполномоченного, с октября Министерство обороны Украины запустит онлайн-рекрутинг как новый этап в процессе привлечения в Силы обороны.

Он пояснил, что “специально обученные рекрутеры будут не просто ждать, когда человек увидит рекламу и к ним обратится, а действовать проактивно. Рекрутеры будут подбирать вакансии в силах обороны в соответствии с запросами граждан на платформах поиска работы.

По словам Алексея Бежевца, в Силах обороны по состоянию на начало сентября 2024 доступны около 4 тысяч вакансий.

Напомним, что в сентябре военнообязанные начали получать повестки по почте. "Укрпочта" доставила первую партию повесток. Как определяли получателей, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат Юрий Танасийчук рассказал, кому не будут отправлять повестки по почте. По его словам, повестки получат ответственные законопослушные граждане Украины. “Уклонисты их точно не получают, лица, которые переплыли Тису, или иным образом, за пределами пунктов пропуска, пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получают. Получают оставшиеся в Украине лица, которые обновили данные, указавшие правдивые адреса”, — сообщил адвокат.



