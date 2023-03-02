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Sky News: в Херсоне обнаружили 20 мест пыток. Известно, кем финансировались

Правозащитник, исследовавший места пыток., утверждает, что существует много доказательств, что эти изоляторы финансировались Россией.

сегодня, 12:06
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Автор:

Slava Kot

В украинском деоккупированном городе Херсон обнаружили около 20 российских мест пыток, вероятно получавших финансирование от государственных центров РФ. Там подвергали пыткам военных, журналистов, волонтеров и других несогласных с российским режимом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Sky News: в Херсоне обнаружили 20 мест пыток. Известно, кем финансировались

Места пыток. Фото из открытых источников

Один из руководителей компании, занимающейся расследованиями нарушений международного права человека Global Rights Compliance Уэйн Джордаш Кэй Си сообщил, что в Херсоне обнаружили около 20 центров пыток. Правозащитники тщательно исследовали два изолятора.


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"То, что мы видим — это жестокая система задержаний, когда сотни людей пропали без вести и были подвергнуты пыткам", — говорит Джордаш.

По словам правозащитника, по меньшей мере 400 человек считаются пропавшими, а сотни вероятно были замучены и убиты. По мнению Джордаша, исследованные места пыток, являются лишь "небольшой частью общего преступного плана", который раскрывают в Херсоне.

"Это фактически была система, которая была разработана, чтобы устранить любое сопротивление всеобщему преступному плану", — уверяет Джордаш и добавляет, что существует много доказательств, свидетельствующих о финансировании этих мест со стороны России.

Юрист сообщил, что места, где пытали украинцев, удалось обнаружить с помощью тех, кому удалось бежать из российских изоляторов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик прогнозирует, мрачное будущее для России после поражения в войне. По мнению эксперта, Китай использует Россию как заправку, а затем выбросит на свалку.

Также "Комментарии" писали, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал твердое заявление о российском империализме Путина.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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