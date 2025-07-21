Силовые методы ТЦК бесперспективны: в Раде определили, какой должна быть мобилизация в Украине

Принудительная мобилизация в Украине вызывает широкие дискуссии – с одной стороны, уверяют, что армии необходимо пополнение, с другой – отмечают, что силовые методы не помогают обороне Украины. Нередко критикуют силовую мобилизацию в Верховной Раде Украины.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу убежден, что "загон силой в армию — бесперспективный". По его словам, те, кого поймали на улице, кто идет в СЗЧ или отказники, больше пользы приносили бы в тылу. А это, в свою очередь, увеличивало бы способность сопротивляться оккупантам.

Политик рассказал об одной из важных проблем, отметив, что если даже военнообязанного поймали, довели до зоны боевых действий, а там произошел прилет и он погиб, то родным нужно выплатить 15 млн грн. Политик отметил, что это большие потери.

"Нам надо быть мудрыми. И мобилизация — это мобилизация наших усилий, а не просто загон угрозами и силой в армию. Я убеждаю. Поэтому нужно увеличивать работу мобилиционно в широком смысле. Объединение общества вокруг дела обороны — это важно. И чтобы ребята, в том числе на передовой, чувствовали, что государство и общество с уважением, достойно относится к ним. И в том числе не держи их силой там в армии, потому что это тоже бесперспективно”, — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты наработали законопроект, который дает шанс находящимся в розыске военнообязанным получить бронирование от мобилизации. Отмечается, что продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза в один календарный год.



