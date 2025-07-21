Силовые методы ТЦК бесперспективны: в Раде определили, какой должна быть мобилизация в Украине

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Кречмаровская Наталия
Принудительная мобилизация в Украине вызывает широкие дискуссии – с одной стороны, уверяют, что армии необходимо пополнение, с другой – отмечают, что силовые методы не помогают обороне Украины. Нередко критикуют силовую мобилизацию в Верховной Раде Украины.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Георгий Мазурашу убежден, что "загон силой в армию — бесперспективный". По его словам, те, кого поймали на улице, кто идет в СЗЧ или отказники, больше пользы приносили бы в тылу. А это, в свою очередь, увеличивало бы способность сопротивляться оккупантам.
Политик рассказал об одной из важных проблем, отметив, что если даже военнообязанного поймали, довели до зоны боевых действий, а там произошел прилет и он погиб, то родным нужно выплатить 15 млн грн. Политик отметил, что это большие потери.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты наработали законопроект, который дает шанс находящимся в розыске военнообязанным получить бронирование от мобилизации. Отмечается, что продолжительность такого бронирования не должна превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора с таким работником и предоставляется не более одного раза в один календарный год.