Самооценка украинцев выросла в полтора раза, - соцопрос

Показательное исследование обнародовала соцгруппа "Рейтинг" по изменению портрета украинцев и Украины в 2023 году, спустя год после полномасштабного нападения РФ, пишут "Комментарии".



Как сегодня выглядит портрет украинцев и Украины

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"В целом украинское общество претерпевает существенные изменения: мы избавились от комплекса неполноценности, стали едиными во всех измерениях этого слова, уважаем государство и доверяем власти при этом имеем качественное гражданское общество готово к защите своих интересов, а также имеем общую цель и национальную идею", — комментирует соцопрос политолог, доктор политических наук Игорь Петренко.

Ведущая эмоция опрошенных, когда они думают об Украине – это гордость – 75% опрошенных против 34%, которые были в 2021 году. Самооценка украинцев выросла в 1,5 раза. Фактически две трети опрошенных оценили будущие перспективы Украины на самом высоком уровне.

Абсолютное большинство стран идентифицирует себя гражданами Украины — 94%, в 2021 году таких было 76% — это существенное изменение национальной украинской самоидентификации. К тому же, половина всех респондентов-украинцев идентифицируют себя европейцами – это вдвое больше, чем в 2021 году. 22% опрошенных за год войны перешли на использование украинского языка, при этом 82% считают украинский своим родным языком.

Важно значительное повышение доверия граждан к государственным институтам. Доверие к Вооруженным силам Украины выросло с 65% до 97%, к Президенту – с 36% до 90%. При этом 65% опрошенных хотели, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок.

"Просто тектоническое изменение произошло в видении украинцев направления движения дел в стране – 74% считают, что движение идет в правильном направлении. И бывают рекорды евроатлантических настроений сограждан. Сегодня 87% поддерживают вступление Украины в Европейский союз, 86% – в НАТО. Это шах и мат "русскому меру" и "достижения" Путина", — резюмирует Петренко.

В целом же исследование имело целью показать, как изменились в разных сферах взгляды, оценки и жизнь украинцев за год полномасштабного вторжения России в Украину.

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