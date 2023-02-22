Самооценка украинцев выросла в полтора раза, - соцопрос

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Показательное исследование обнародовала соцгруппа "Рейтинг" по изменению портрета украинцев и Украины в 2023 году, спустя год после полномасштабного нападения РФ, пишут "Комментарии".
Как сегодня выглядит портрет украинцев и Украины
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Ведущая эмоция опрошенных, когда они думают об Украине – это гордость – 75% опрошенных против 34%, которые были в 2021 году. Самооценка украинцев выросла в 1,5 раза. Фактически две трети опрошенных оценили будущие перспективы Украины на самом высоком уровне.
Абсолютное большинство стран идентифицирует себя гражданами Украины — 94%, в 2021 году таких было 76% — это существенное изменение национальной украинской самоидентификации. К тому же, половина всех респондентов-украинцев идентифицируют себя европейцами – это вдвое больше, чем в 2021 году. 22% опрошенных за год войны перешли на использование украинского языка, при этом 82% считают украинский своим родным языком.
Важно значительное повышение доверия граждан к государственным институтам. Доверие к Вооруженным силам Украины выросло с 65% до 97%, к Президенту – с 36% до 90%. При этом 65% опрошенных хотели, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок.
В целом же исследование имело целью показать, как изменились в разных сферах взгляды, оценки и жизнь украинцев за год полномасштабного вторжения России в Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинцы определились, где чувствуют себя безопаснее всего.
Обсуждения
Новости