Русскоязычным подготовиться: что будут делать языковые инспекторы в Ивано-Франковске



















В Ивано-Франковске планируют бороться с проблемой увеличения количества русского языка, привлекая языковых инспекторов. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал в эфире телеканала NTA об особенностях реализации инициативы, сообщает портал "Комментарии".



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По словам мэра Ивано-Франковска, общественные инспекторы программы поддержки украинского языка не будут наказывать тех, кто общается на русском языке на улицах и в заведениях города. Он подчеркнул, что главной задачей инспекторов будет популяризация государственного языка и общественный контроль за соблюдением языкового законодательства.

Руслан Марцинкив рассказал, что привлечение языковых инспекторов — это общественная инициатива, поэтому особых полномочий у них не будет, они будут действовать в рамках законодательства. Инспекторы будут следить за действующими нормами украинского законодательства по вопросу употребления украинского языка. Также они могут обращаться в полицию в случае выявления нарушений или агрессивной реакции. Фактически инспекторы будут делать замечания тем, кто будет говорить по-русски и популяризировать языковые курсы.

По словам мэра города, уже около 50 человек выразили желание стать языковыми инспекторами. Однако проверять улицы и заведения города они будут после соответствующего обучения, которое еще разрабатывают.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив жаловался, что русского языка в городе стало больше и назвал это проблемой.

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