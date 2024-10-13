Работники ТЦК "посетили" еще один концерт

В Черкассах работники ТЦК пришли на концерт к популярному комику Антону Тимошенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "18000".



Иллюстративное фото

Издание сообщает, что в областном центре работники территориального центра комплектования пришли на концерт комика Антона Тимошенко, который состоялся 12 октября в областной филармонии.

Сообщается, что работники ТЦК и СП совместно с полицейскими проверяли документы и обновлены ли данные в "Резерв+" у мужчин.

“Так ТЦК его не задержало, не мобилизовало, а использовало?! Ого! Наверное, есть броня от цирка, как все чиновники”, — комментируют информацию украинцы.

“Похоже. Наверное, поэтому и Вакарчук не комментирует такие же события на своем концерте”, — ответил на комментарий другой подписчик.

Напомним, что в пятницу, 11 октября, работники ТЦК провели проверки документов у мужчин после концерта группы "Океан Эльзы". Однако следует отметить, что работники ТЦК посещают не все концерты.

Масштабные проверки, которые провели представители ТЦК в разных городах Украины, не на шутку испугали украинцев. Люди начали массово продавать билеты на концерты.

Люди начали продавать билеты на следующие мероприятия группы "Океан Эльзы", вероятно, опасаясь, что рейды на следующих концертах могут повториться. В частности, на сайте появилось множество объявлений о продаже билетов на концерты, запланированные на 12-13 октября. Цены стартуют от 600 гривен. В описании отмечают, что нет желания идти на концерт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как военный прокомментировал проверки, проводимые работниками ТЦК.



