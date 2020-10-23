Прогноз погоды: когда Украину настигнет похолодание

Бабье лето готовится окончательно распрощаться с украинцами. Напоследок оно порадует солнечной погодой, а местами воздух прогреется до +21. Такой прогноз погоды на сегодня, 23 октября, сделали синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине. Фото: family.by

Самой теплой пятница будет на Юге Украины. Здесь погода — далеко не октябрьская. Столбики термометров поднимутся днем до +21. Небо будет почти безоблачным, а ни о каких осадках не может быть и речи.

Лишь на пару градусов прохладнее сегодня в западных регионах. Синоптики обещают до +18. И лишь Закарпатская область ощутит первые звоночки грядущего похолодания. Там воздух прогреется максимально до +15. Также без осадков.

До +19 синоптики обещают 23 октября в Центре Украины. А вот на Востоке и Севере термометры днем покажут не больше чем +17. Зато весь день будет светить солнышко, а зонтики смело можно оставлять дома. Ночные температуры также немного поднялись вверх.

Вот только радоваться теплу украинцам осталось не так уж и долго. Уже завтра, 24 октября, с Запада Украину накроет холодный воздух. Он же принесет с собой дожди. Тепло на день-два может задержаться только на Юге и Востоке страны.

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