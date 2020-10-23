Когда пойдут дожди и ждать ли снега: прогноз погоды в Украине до конца года

Ноябрь порадует украинцев бабьим летом, да и в декабре выдадутся теплые дни. Снега пока что ждать не стоит. Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач "Фактам".

Так, в ноябре синоптик прогнозирует дожди в начале месяца. Но уже в середине погода изменится и наступит очередное бабье лето – температура воздуха снизится и продержится такой до второй декады месяца. Затем снова ожидаются дожди, местами переходящие в снег. Непогода задержится ненадолго – 2-3 дня, потом – снова потепление. В третей декаде ноября температура снизится, но не сильно: минуса столбик термометра будет достигать по ночам и изредка днем.

Зима, прогнозирует Деркач, начнется с небольшого похолодания. Но прогнозируется нетипичная для этого месяца погода – так называемое зимнее бабье лето. Температура повысится, ожидаются небольшие осадки. Снова похолодает в конце первой и в начале второй декады декабря. Однако в середине месяца прогноз знаменует потепление. Плюсовые градусы ожидаются как днем, так и ночью. А вот в День святого Николая, 19 декабря, ночью может быть низкая температура. Последняя декада декабря тоже не порадует зимней погодой – будет довольно тепло. Незначительные заморозки и снег, отметил синоптик, прогнозируются лишь в конце декабря.

Напомним, непогода в Украине натворила беды. Так, на Николаевщине были повреждены школы и детсады, а в Кропивницком – без крыши остались более 100 домов.

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