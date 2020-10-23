Когда пойдут дожди и ждать ли снега: прогноз погоды в Украине до конца года

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Таисия Ерохина
Ноябрь порадует украинцев бабьим летом, да и в декабре выдадутся теплые
дни. Снега пока что ждать не стоит. Об этом рассказал
народный синоптик Владимир Деркач "Фактам".
Так, в ноябре синоптик прогнозирует дожди в начале месяца. Но уже в
середине погода изменится и наступит очередное бабье лето – температура воздуха
снизится и продержится такой до второй декады месяца. Затем снова ожидаются дожди, местами
переходящие в снег. Непогода задержится ненадолго – 2-3 дня, потом – снова потепление.
В третей декаде ноября температура снизится, но не сильно: минуса столбик
термометра будет достигать по ночам и изредка днем.
Зима, прогнозирует Деркач, начнется с небольшого похолодания. Но
прогнозируется нетипичная для этого месяца погода – так называемое зимнее бабье
лето. Температура повысится, ожидаются небольшие осадки. Снова похолодает в
конце первой и в начале второй декады декабря. Однако в середине месяца прогноз
знаменует потепление. Плюсовые градусы ожидаются как днем, так и ночью. А вот в
День святого Николая, 19 декабря, ночью может быть низкая температура.
Последняя декада декабря тоже не порадует зимней погодой – будет довольно
тепло. Незначительные заморозки и снег,
отметил синоптик, прогнозируются лишь в конце декабря.
Напомним, непогода
в Украине натворила беды. Так, на Николаевщине были повреждены школы и
детсады, а в Кропивницком – без крыши остались более 100 домов.
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