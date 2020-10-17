Непогода в Украине: на Николаевщине повреждены школы, в Кропивницком - 100 домов

Сегодня из-за осложненных погодных условий в Кропивницком пострадали два десятка домов, а в Николаевской области повредились кровли школ. Об этом информирует ГСЧС Украины.

По данным спасателей, из-за сильного дождя и штормового ветра в Кропивницком частично повреждены кровли 20 жилых домов, повалены около 30 деревьев и подтоплены четыре домохозяйства. Сообщается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Из подразделения ГСЧС 22 человека и пять единиц техники привлечении для откачки воды и распиливания поваленных деревьев.





Кроме того, в селе Ивановка Новоукраинского района повреждена крыша спортзала школы на площади около 600 кв. м.





Отмечается, что непогода наделала беды сегодня и на Николаевщине. Там в деревнях Благодатное, Рябоконове и Семеновка Арбузинского района в результате ухудшения погодных условий частично повреждены кровли около 30 зданий жилого сектора, трех школ и одного детского сада. Кроме того, повалены около 60 деревьев. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Над ликвидацией последствий непогоды работают аварийные бригады коммунальных служб.

Напомним, непогода парализовала движение в Киеве : подтоплены 10 улиц.

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