Принудительная депортация украинцев в РФ и розыск пропавших без вести: комментирует адвокат

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Сейчас известно о том, что несколько тысяч украинцев насильственно депортировали в россию с оккупированных территорий, многие граждане были похоронены в братских могилах. Разведка сообщает о мобильных крематориях, в частности, в Мариуполе. Поэтому вопрос поиска и возвращения людей очень актуален и будет в дальнейшем. Юридические нюансы комментирует адвокат ОО "Платформа прав человека" Евгений Воробьев.



Вопрос: Как Украина сможет разыскать граждан, которых вывезли в россию, и вернуть их?



Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" (далее – Закон) обеспечивается правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, розыском и социальной защитой пропавших лиц. Согласно ст. 17 Закона в органы, уполномоченные на учет лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также на выполнение других функций, связанных с реализацией настоящего Закона, принадлежат:

1) Комиссия по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах (позднее Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах);

2) Национальная полиция Украины;

3) Другие органы указаны в упомянутой статье.

Согласно ст. 18 Закона для инициирования розыска пропавших лиц подается заявление в полицию любым лицом, кому не безразлична судьба пропавшего человека. В заявлении о розыске пропавшего без вести указывается информация, что может способствовать розыску такого лица.

В случае получения информации об исчезновении лица при особых обстоятельствах или заявлении о розыске такого лица, Национальная полиция Украины обязана информировать Комиссию в течение трех дней с момента получения такой информации или заявления.

Сведения, указанные в заявлении о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, подлежат внесению в Реестр в порядке, предусмотренном настоящим Законом, в течение 24 часов после получения Комиссией от Национальной полиции Украины информации об исчезновении лица при особых обстоятельствах или информации о получении заявления о розыске такого человека.

Розыск проводится Комиссией, Национальной полицией. Комиссия при розыске пользуется правами предоставленными ст. 11 Закона, полиция руководствуется положениями ЗУ "О национальной полиции" и "Об оперативно-розыскной деятельности".

Граждане Украины, которые были незаконно перемещены в РФ, должны, как можно скорее сообщить о своем местонахождении ближайшие консульские учреждения Украины, Уполномоченному ВРУ по правам человека или уполномоченным органам указанным в ст. 17 этого Закона (после вступления в силу закона №7244 — Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах).

В настоящее время возврат может рассматриваться в плоскости переговоров Украины и РФ, ни один принудительный алгоритм действий не наработан.

Вопрос: Какие права имеют депортированные украинские взрослые/дети?



РФ ратифицировала в своем государстве Конвенцию о защите гражданского населения во время войны, поэтому должна придерживаться положений указанных в самой конвенции.

Сама по себе принудительная депортация граждан Украины со стороны РФ может расцениваться как нарушение ст. 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, в соответствии с которой запрещается, независимо от мотивов, осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию находящихся под защитой лиц с оккупированной территории на территорию оккупационного государства или на территорию любого другого государства, независимо от того, оккупирована она или нет, кроме ситуации, свидетельствующей о необходимости обеспечения безопасности населения или обусловлена особо весомыми причинами военного характера.

Упомянутой конвенцией ст. 3 предусмотрено, что с лицами, не принимающими активного участия в боевых действиях, в том числе с лицами из состава вооруженных сил, составившими оружие, а также с теми, кто hors de combat* в результате болезни, ранения, задержания или любой какой-либо другой причины, ведут себя гуманно, без какой-либо враждебной дискриминации, причиной которой служат раса, цвет кожи, религия или верование, пол, происхождение или имущественное положение или какие-либо другие подобные критерии.

Запрещается: a) насилие над жизнью и личностью, в том числе все виды убийств, задачи увечья, жестокое обращение и пытки; b) захват заложников; решения, вынесенного судом, созданным должным образом и предоставляющим судебные гарантии, признаны цивилизованными народами как необходимые.

Также ст. 27 настоящей Конвенции предоставляет права на личное уважение, уважение своей чести, права на семью, их религиозные убеждения и обряды, привычки и обычаи. К ним всегда следует относиться гуманно и защищать их, в частности, от любого акта насилия или устрашения, от обид и любопытства толпы. Женщины требуют особой защиты от любого посягательства на их честь, и, в частности, защиты от изнасилования, принуждения к проституции или любой другой формы посягательства на их нравственность. С учетом положений по здоровью, возрасту и полу, сторона конфликта, под властью которой находятся лица, находящиеся под защитой, имеет право обращаться со всеми ими одинаково, без дискриминации, в частности по расе, религии или политическим убеждениям.

Статьей 30 Конвенции предусмотрены возможности обращаться к государствам-покровительницам, в Международный комитет Красного Креста, в Национальное общество Красного Креста (Красного Полумесяца, Красного Льва и Солнца) страны, в которой находятся, а также в любую другую организацию, которая сможет предоставить им помощь.

На сегодняшний день не существует эффективного инструмента, который заставил бы РФ вернуть детей и не осуществлять усыновление детей Украины.

РФ продолжает нарушать все подписанные и ратифицированные ею международные конвенции. Не исполняет обязанности, которые на себя брала. Согласно ст. 21 Конвенции о правах ребенка государства-участники, признающие и/или разрешающие существование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребенка учитывались в первоочередном порядке, и они обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешала только компетентная власть, определяющая согласно применяемым законом и процедурам и на основании всей информации, имеющей отношение к делу и достоверной, что усыновление допустимо с учетом статуса ребенка в отношении родителей, родственников и законных опекунов и что, если нужно, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на основании такой консультации, которая может быть необходимой.

Поскольку ребенок родился в Украине, то разрешение на его усыновление предоставляет Украина в лице уполномоченного государственного органа — Национальная социальная сервисная служба Украины. При таких обстоятельствах, единственным действенным механизмом, который на сегодняшний день может быть – это проведение обмена пленными, переговорный процесс, подписание соглашений с соответствующими мерами обеспечения выполнения таких соглашений.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине назначат Уполномоченного по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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