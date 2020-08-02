После избиения женщины в поезде Мариуполь-Киев, украинки запустили флешмоб против насилия

Больше нельзя молчать. Такое название получил новый флешмоб, запущенный украинскими женщинами после огласки скандального происшествия, когда журналистка Анастасия Луговая подверглась физическому насилию во время поездки в поезде из Запорожья в Киев. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Женщины консолидировались после этой истории, призывая не скрывать, что случаи, когда подвыпившие спутники используют совместную поездку в купе для получения сексуальных утех, происходят в Украине регулярно, ведь против этого практически нет никакой защиты.

Флешмобом со своими воспоминаниями о жутких поездках в закрытых вагонах-купе украинки надеются вернуть в них полицейское сопровождение, которое было отменено в 2013 году из-за низкого спроса на работу правоохранителей: три случая в год.

Тем не менее отсутствие защиты и превентивных средств делает пассажиров ночных маршрутов незащищенными перед нездоровым интересом спутников.

"Однажды я ехала с тремя незнакомцами в купе, и они пили пиво на нижних полках. Проснулась я от того, что один из них нагло щупал мою грудь, я сразу же ударила его по лицу. К счастью, он не стал проявлять агрессию и этим все и закончилось", - указывает одна из участниц флешмоба.

"Среди ночи я проснулась от того, что незнакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения гладил мои ноги и делал попытки домогательства. Я сумела прогнать его и к счастью, это закончилось без побоев", - продолжает другая участница.

Что касается Министерства инфраструктуры, то здесь также отреагировали на резонансный инцидент и считают, что в ближайшее время можно будет оснастить проводников газовыми баллончиками или даже электрошокерами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасном случае группового изнасилования, которое совершили сотрудники полиции прямо в райотделе.













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