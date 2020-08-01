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Главная Новости Общество происшествия В поезде мужчина среди ночи пытался изнасиловать пассажирку
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В поезде мужчина среди ночи пытался изнасиловать пассажирку

Напавшего на женщину в поезде задержала полиция

сегодня, 18:11
Автор:

Татьяна Веремеева
В поезде мужчина среди ночи пытался изнасиловать пассажирку

В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина ворвался в купе к женщине с ее несовершеннолетним сыном и напал на нее. Мужчина начал избивать женщину и пытался ее изнасиловать. По словам пострадавшей злоумышленник был без верхней одежды. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

О прошествии сообщили машинисту и начальнику поезда, после чего мужчину задержали сотрудники Национальной полиции.

На фоне этой ситуации в "Укрзализныце" отметили, что необходимо обновить сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров


Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко позже рассказал, что мужчину, который напал на женщину ночью в поезде, задержала полиция,  также, что ему готовят подозрение.

Замглавы МВД также отметил, что злоумышленник – уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения – ранее был трижды судим: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 за хулиганство, 2008 году – за кражу.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" с понедельника, 3 августа, временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.


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