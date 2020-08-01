Поезда не будут останавливаться в Луцке и Тернополе

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Татьяна Веремеева
Железнодорожная госкомпания ПАО "Укрзализныця" с понедельника, 3 августа,
временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и
Тернополе. Об этом "Укрзализныця" сообщила в пятницу, 31 июля, передает "Корреспондент".
Соответствующее решение принято правлением госкомпании на основе
постановления Кабинета министров и решений областных государственных
администраций.
В Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда №41/42 Днепр-Трускавец,
№98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82
Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса.
Так же не будут останавливаться поезда №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109
Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.
"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в / из Луцка и
Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов", – сообщили в "Укрзализныце".
Остановка в Луцке и Тернополе будет восстановлена после получения решений
региональных комиссий об ослаблении карантина.
Напомним, министр здравоохранения
Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в красную
карантинную зону Украины вошли Луцк,
Тернополь и часть Черновицкой области.
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