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Поезда не будут останавливаться в Луцке и Тернополе

Решение принято правлением госкомпании на основе постановления Кабинета министров и решений областных государственных администраций

сегодня, 00:38
Автор:

Татьяна Веремеева
Поезда не будут останавливаться в Луцке и Тернополе

Железнодорожная госкомпания ПАО "Укрзализныця" с понедельника, 3 августа, временно отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Об этом "Укрзализныця" сообщила в пятницу, 31 июля, передает "Корреспондент".

Соответствующее решение принято правлением госкомпании на основе постановления Кабинета министров и решений областных государственных администраций.

В Луцке и Тернополе не будут останавливаться поезда №41/42 Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса.

Так же не будут останавливаться поезда №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в / из Луцка и Тернополя будет предложен возврат полной стоимости билетов", – сообщили в "Укрзализныце".

Остановка в Луцке и Тернополе будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантина.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге объявил, что в красную карантинную зону Украины вошли Луцк, Тернополь и часть Черновицкой области.


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