Польша ограничит пропуск украинцев через границу: причина

Польская сторона предупредила, что ожидать пропуска через границу нужно будет дольше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.



Пункт пропуска. Фото ГПСУ

“Вниманию граждан, пересекающих границу в пункте пропуска “Медика – Шегини”. Как сообщает польская сторона, в пункте пропуска "Медика" начались работы по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов, которые будут продолжаться до 12 ноября 2024 года”, — говорится в сообщении.

По информации польской стороны, такая ситуация это может повлечь за собой усложнение движения и продолжительное время ожидания на направлении движения для легковых транспортных средств.

В Госпогранслужбе обратились к гражданам с просьбой учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Напомним, что Польша расстроила украинцев. Украинским защитникам до сих пор не хватает боеприпасов. Инициатива Чехии по закупке боеприпасов стала очень важной и нужной для Украины. К ней присоединились почти два десятка стран, но не все из них предоставили средства. Как выяснилось, среди таких ближайший партнер Украины – Польша. Почему Польша задерживает финансирование чешской инициативы, читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вопрос о формировании Украинского добровольческого легиона в Польше пока не решен. Сейчас речь не идет не только об усилении украинской армии гражданами за рубежом, но даже о тренировке их на территории соседней страны. Ведь желающих практически нет. Подробнее читайте здесь.



