Отсрочки от мобилизации отменят в ноябре: причины

В Украине с 9 ноября отменят отсрочки от мобилизации. Военнообязанным нужно будет повторно подавать документы на отсрочку. Об этом рассказал спикер Полтавского ОТЦК и СП Роман Истомин, сообщает портал "Комментарии".



Мобилизация. Фото из открытых источников

По его словам, отсрочку от мобилизации предоставляют на 90 дней – на период действия указа о мобилизации, затем документы нужно будет обновить. "Отсрочка, предоставленная, например, 12 августа, действует до 9 ноября. Тогда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации, и мужчины будут заново оформлять отсрочку, или она продлится через единый государственный реестр", — пояснил он. При этом он отметил, что военнообязанным придется самостоятельно заниматься этим процессом.

Чтобы получить отсрочку после вступления в силу нового указа о мобилизации, военнообязанный должен подать на рассмотрение комиссии заявление в бумажном или электронном виде. В частности через приложение "Резерв+".

"В случае продления срока мобилизации, проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", — добавил представитель.

Если же с помощью реестра не удастся провести проверку – ТЦК и СП уведомят военнообязанного о необходимости предоставить соответствующие документы.

При этом заявку на отсрочку можно подать только лично.

Напомним, что "Укрпочта" разослала первую партию повесток военнообязанным. Письма уже начали получать киевляне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повестки по почте получат не все. Кому не будут отправлять письма с вызовом в ТЦК и СП, читайте по ссылке.



