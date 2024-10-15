Отключения скоро вернутся: сколько времени украинцы будут без света зимой

В Украине существенно прохладнее – уже в ближайшие дни ожидаются заморозки почти на всей территории страны. А с похолоданием прогнозируются ограничения электроснабжения. Когда начнут отключать свет бытовым потребителям, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".



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Эксперт отмечает, что Украина может пройти без ограничений электроснабжения при условии исправности энергообъектов и отсутствия новых атак России. “Если убрать фактор атак, благодаря фантастическим темпам восстановления поврежденной генерации, есть шанс до температуры около 0 градусов проходить без ограничений потребителей. Это при условии исправности энергообъектов и отсутствии новых атак России”, – отметил эксперт.

Он отметил, что на такое восстановление раньше потребовалось 7-8 месяцев, по стандартам ЕС такие работы потребовались 9-10 месяцев. Александр Харченко отметил, что сейчас "Укрэнерго" проводит восстановление за 1 месяц.

В то же время эксперт подчеркнул, что зимой следует ожидать отключений от 4 до 6 часов в сутки. “Конечно, когда погода будет холоднее, придется идти на определенные ограничения, но они (ограничение/отключение – ред.) не будут апокалиптические. 4-6 часов в сутки будем воспринимать философски, переживем”, — отметил Александр Харченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на 4 октября дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме нет. Украина начала экспортировать электроэнергию Когда продают свет за границу, читайте по ссылке.



