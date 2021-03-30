«Ощабанк» проиграл России в европейском суде: подробности дела

Очередное судебное решение Парижского апелляционного суда, связанное с аннексированным Крымом, завершилось поражением украинского "Ощадбанка". Судьи внезапно поддержали Россию, которая отрицает незаконность перехода активов "Сбербанка" в свою собственность. Об инциденте сообщает "Европейская правда" со ссылкой на профильное издание IA Reporter.



Россия выиграла апелляцию против "Ощадбанка". Фото из открытых источников

Соответствующее решение парижского суда датировано 30 марта. Этот документ перечеркивает предыдущий успех "Ощадбанка" в инвестиционном арбитраже, где учреждение пыталось противостоять России.

Интересно, что предыдущее решение арбитражного трибунала все в том же Париже было принято еще в ноябре 2018 года (через чуть больше, чем полтора года после первого слушания — ред.). Тогда "Ощадбанк" должен был получить соответствующую компенсацию размером 1,1 млрд долларов (с процентами). Именно о таких убытках учреждение сообщало после аннексии Крымского полуострова Россией и экспроприации ею имеющихся в местных отделениях (и на счетах) денежных средств.

Отмечается, что в ходе рассмотрения апелляции судьи согласились с некоторыми утверждениями россиян. Главным моментом стала ссылка на несоответствующий договор о защите инвестиций, которым пользовался "Ощадбанк" во время судебного дела. После детальной работы россияне нашли "лазейку" в документах: действие договора распространяется на украинские инвестиции только с 1 января 1992 года. "Ощадбанк" же открыл свои представительства в АРК сразу после объявления Украиной независимости.

Дополнительно сообщается, что это решение также может быть обжаловано. На этот раз — уже в кассационном суде.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Петр Порошенко обратился в суд. При чем здесь Министерство внутренних дел Украины и чего именно требует экс-президент, можно узнать в нашем материале.

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