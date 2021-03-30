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«Ощабанк» проиграл России в европейском суде: подробности дела

Борьбу с российским правительством насчет крымских активов «Ощадбанк» ведет с 2017 года

сегодня, 20:39
Автор:

Вечканова Елена

Очередное судебное решение Парижского апелляционного суда, связанное с аннексированным Крымом, завершилось поражением украинского "Ощадбанка". Судьи внезапно поддержали Россию, которая отрицает незаконность перехода активов "Сбербанка" в свою собственность. Об инциденте сообщает "Европейская правда" со ссылкой на профильное издание IA Reporter.

«Ощабанк» проиграл России в европейском суде: подробности дела

Россия выиграла апелляцию против "Ощадбанка". Фото из открытых источников

Соответствующее решение парижского суда датировано 30 марта. Этот документ перечеркивает предыдущий успех "Ощадбанка" в инвестиционном арбитраже, где учреждение пыталось противостоять России.

Интересно, что предыдущее решение арбитражного трибунала все в том же Париже было принято еще в ноябре 2018 года (через чуть больше, чем полтора года после первого слушания — ред.). Тогда "Ощадбанк" должен был получить соответствующую компенсацию размером 1,1 млрд долларов (с процентами). Именно о таких убытках учреждение сообщало после аннексии Крымского полуострова Россией и экспроприации ею имеющихся в местных отделениях (и на счетах) денежных средств.

Отмечается, что в ходе рассмотрения апелляции судьи согласились с некоторыми утверждениями россиян. Главным моментом стала ссылка на несоответствующий договор о защите инвестиций, которым пользовался "Ощадбанк" во время судебного дела. После детальной работы россияне нашли "лазейку" в документах: действие договора распространяется на украинские инвестиции только с 1 января 1992 года. "Ощадбанк" же открыл свои представительства в АРК сразу после объявления Украиной независимости.

Дополнительно сообщается, что это решение также может быть обжаловано. На этот раз — уже в кассационном суде.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Петр Порошенко обратился в суд. При чем здесь Министерство внутренних дел Украины и чего именно требует экс-президент, можно узнать в нашем материале.

Также на портале сообщалось о том, почему новый судья Конституционного суда недоволен собственной заработной платой.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/30/7121543/
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