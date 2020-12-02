kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

18914.75

ETH/USD

592.66

LTC/USD

87.56

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.75

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество права человека Опрос показал, сколько украинцев готовы сделать прививку от коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

Опрос показал, сколько украинцев готовы сделать прививку от коронавируса

Большее число украинцев намерено вакцинироваться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной

сегодня, 13:45
Автор:

Таисия Ерохина

Каждый второй украинец готов вакцинироваться от коронавируса, если процедура будет бесплатной. Об этом свидетельствует опрос украинцев за 28-30 ноября, проведенный социологической группой "Рейтинг".

Опрос показал, сколько украинцев готовы сделать прививку от коронавируса

Фото из открытых источников

По результатам исследования, 55% опрошенных готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Но 40% даже при таком раскладе не готовы вакцинироваться. В то же время, если вакцина будет платной, то желающих сделать прививку меньше — 35%. Более половины, 57%, не будут вакцинироваться в таком случае. Социологи отмечают, что сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, тогда как за платные вакцины чаще выступают молодежь и жители Киева.

Опрос показал, сколько украинцев готовы сделать прививку от коронавируса - фото 2
Опрос показал, сколько украинцев готовы сделать прививку от коронавируса - фото 3

Как известно, Украина получит 8 миллионов доз вакцины благодаря международной программе COVAX. Производитель препарата — американская компания Moderna. Первоначально прививки будут делать медицинским работникам, военнослужащим, учителям, людям пожилого и преклонного возраста.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пройти вакцинацию должны все украинцы без исключений. По его словам, вакцинироваться будут даже те украинцы, которые переболели COVID-19. Министр объяснил это тем, что у человека рано или поздно исчезнут антитела к коронавирусу, даже если он переболеет. Таким образом гражданин рискует заразиться повторно. Поэтому есть смысл вакцинироваться всем украинцам, и особенно тем, которые находятся в группе риска.

Как ранее сообщалось, Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer. Ее жителей начнут массово прививать, начиная уже со следующей недели.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_na_karantine_monitoring_obschestvennyh_nastroeniy_28-30_noyabrya.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ