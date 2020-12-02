Опрос показал, сколько украинцев готовы сделать прививку от коронавируса

Каждый второй украинец готов вакцинироваться от коронавируса, если процедура будет бесплатной. Об этом свидетельствует опрос украинцев за 28-30 ноября, проведенный социологической группой "Рейтинг". Фото из открытых источников

По результатам исследования, 55% опрошенных готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Но 40% даже при таком раскладе не готовы вакцинироваться. В то же время, если вакцина будет платной, то желающих сделать прививку меньше — 35%. Более половины, 57%, не будут вакцинироваться в таком случае. Социологи отмечают, что сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, тогда как за платные вакцины чаще выступают молодежь и жители Киева.

Как известно, Украина получит 8 миллионов доз вакцины благодаря международной программе COVAX. Производитель препарата — американская компания Moderna. Первоначально прививки будут делать медицинским работникам, военнослужащим, учителям, людям пожилого и преклонного возраста.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пройти вакцинацию должны все украинцы без исключений. По его словам, вакцинироваться будут даже те украинцы, которые переболели COVID-19. Министр объяснил это тем, что у человека рано или поздно исчезнут антитела к коронавирусу, даже если он переболеет. Таким образом гражданин рискует заразиться повторно. Поэтому есть смысл вакцинироваться всем украинцам, и особенно тем, которые находятся в группе риска.

Как ранее сообщалось, Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer. Ее жителей начнут массово прививать, начиная уже со следующей недели.

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