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Около 200 нарушений при отключении света потребителям: в Украине проверили облэнерго

Меньше претензий к АО «Прикарпатьеоблэнерго», АО «Харьковоблэнерго» и ЧАО «Кировоградоблэнерго».

сегодня, 10:00
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Автор:

Давиденко Евгения

По итогам первого этапа внеплановых проверок операторов системы распределения в областях зафиксировано 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Самые распространенные из них:

Около 200 нарушений при отключении света потребителям: в Украине проверили облэнерго

Фото: https://pixabay.com/

• нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

• применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;

• отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;

• несоблюдение продолжительности отключения;

• отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.


Лидерами "антирейтинга" по выявленным нарушениям являются ЧАО "Волыньоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "Полтаваоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ОАО "Тернопольоблэнерго" и ОАО "Черниговоблэнерго".


Вместе с тем меньше всего нарушений зафиксировано в АО "Прикарпатьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Кировоградоблэнерго".


Согласно сообщению, на операторов системы распределения составлены соответствующие акты по нарушениям. Нарушения должны быть устранены до конца текущего года. Премьер-министр подчеркнул, что проверки операторов должны проходить постоянно, пока будет продолжаться военное положение.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/
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