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ОБСЕ обнаружила танков и гаубицу оккупантов в запрещенной зоне

В отчете Миссии говорится о зафиксированном беспилотниками вооружении пророссийских боевиков

сегодня, 06:43
Автор:

Ольга Чародий
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Беспилотники дальнего радиуса действия Миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе вражеское вооружение, расположенное по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения, а также боевые машины в населенном пункте, в неподконтрольном правительству районе. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

ОБСЕ обнаружила танков и гаубицу оккупантов в запрещенной зоне

ОБСЕ - фото из открытых источников

В отчете Миссии говорится о зафиксированном беспилотниками вооружении пророссийских боевиков. В частности, СММ ОБСЕ зафиксировала по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения 30 танков и 1 гаубицу на полигоне вблизи н. п. Покровка (неподконтрольный правительству, 36 км восточнее Донецка). А также 2 вражеских машины, вероятно, ББМ (боевая бронированная машина) и 1, вероятно, радиорелейнаю станцию в жилом квартале н.п. Безымянное в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Напомним, вооруженные формирования боевиков размещают военную технику вне мест, где она должна базироваться согласно Минским договоренностям. Об этом сообщает миссия ОБСЕ в своем отчете от 8 ноября 2021 г. За пределами зоны отведения обнаружено 206 единиц вооружения – бронетанковой и артиллерийской техники. Она находится недалеко от четырех населенных пунктов: Тернового, Белого, Бугаевки и Шимшиновки. Терновое и Белое находятся в 15-километровой зоне на линии отвода для оружия калибром 120 мм, Бугаевка – в 25-километровой зоне на линии отвода оружия калибром 100 мм, Шимшиновка – на промежуточной территории между двумя линиями. На карте, подготовленной военными ООС (Операции объединенных сил), указаны зоны отвода и нарушения, допускаемые террористами ОРДЛО.

В частности, впервые СММ ОБСЕ заметила технику, которая, несомненно, находится на вооружении в армии России – РСЗО БМ-21 "Град-К" калибром 122 мм, которая предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной техники.




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Источник: https://www.osce.org/files/2021-11-16%20Daily%20Report_UKR.pdf?itok=89903
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