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Наращивание российского оружия на территории ОРДЛО – ОБСЕ отчитывается о Градах

Военная техника боевиков ОРДЛО все ближе передвигается к линии разграничения

сегодня, 21:53
Автор:

Елена Бурдейная
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Вооруженные формирования боевиков размещают военную технику вне мест, где она должна базироваться согласно Минским договоренностям. Об этом сообщает миссия ОБСЕ в своем отчете от 8 ноября 2021 г.

Наращивание российского оружия на территории ОРДЛО – ОБСЕ отчитывается о Градах

Мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает следить за передвижениями военной техники в ОРДЛО - фото Facebook

За пределами зоны отведения обнаружено 206 единиц вооружения – бронетанковой и артиллерийской техники. Она находится недалеко от четырех населенных пунктов: Тернового, Белого, Бугаевки и Шимшиновки. Терновое и Белое находятся в 15-километровой зоне на линии отвода для оружия калибром 120 мм, Бугаевка – в 25-километровой зоне на линии отвода оружия калибром 100 мм, Шимшиновка – на промежуточной территории между двумя линиями.

На карте, подготовленной военными ООС (Операции объединенных сил), указаны зоны отвода и нарушения, допускаемые террористами ОРДЛО.

Наращивание российского оружия на территории ОРДЛО – ОБСЕ отчитывается о Градах - фото 2

Недалеко от Тернового базируется так называемый "1-й армейский корпус". Здесь обнаружили 110 единиц военной техники:

— танков – 52 шт.;

— реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 13 шт.;

— самоходных артиллерийских установок (САУ) – 4 шт.;

— минометов – 2 шт.

В частности, впервые СММ ОБСЕ заметила технику, которая, несомненно, находится на вооружении в армии России – РСЗО БМ-21 "Град-К" калибром 122 мм, которая предназначена для поражения живой силы, бронированной и небронированной техники.

Около трех населенных пунктов обнаружены подразделения так называемого "2-го армейского корпуса" и замечено 96 вооруженных единиц:

— возле Бугаевки: 22 танка, 14 САУ, 12 гаубиц, 6 самоходных ракетных комплексов (СРК), 38 боевых бронированных машин (ББМ);

— возле Шимшиновки: 10 танков, 30 ББМ;

— возле Белого: 2 гаубицы.

Наблюдатели ОБСЕ также отмечают, что патрулям миссии продолжают мешать работать. Например, им не разрешили проехать в село Леоново якобы по приказу местного "командира". Беспилотники миссии также сбивают или создают радиопомехи для полетов. Поэтому, заключает миссия, значительная территория ТОТ остается без присмотра и не понятно, какой на самом деле объем вооружения там находится.

Предыдущий отчет СММ ОБСЕ издание "Комментарии" публиковало ранее.


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Источник: https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/503758
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