ОБСЕ зафиксировала танки и другое тяжелое вооружение в запрещенной зоне

Мониторинговая миссия ОБСЕ опубликовала очередной отчет, подтверждающий напряженную ситуацию с наличием тяжелого оружия на линии разграничения.

СММ ОСБE - фото Facebook

3 ноября 2021 г. ОБСЕ информировало об оружии за пределами линии отвода и в зоне безопасности. На неподконтрольной территории за пределами мест хранения обнаружены две группы танков. Семь танков Т-72 и три еще танка, модель которых не идентифицирована, размещены в поселке Мирное Молодогвардейской общины Луганского района Луганской области. Населённый пункт расположен от Луганска на расстоянии около 28 км, от границы с Россией – на расстоянии около 15 км. Еще 17 танков – возле станции Константиновка, в 60 км от Донецка. Там же 30 октября было зафиксировано еще 25 танков Т-72.

В зоне безопасности миссия ОБСЕ обнаружила четыре боевых машин пехоты (БМП-1) на полигоне возле поселка Бойковское в 67 км от Донецка. В Меморандуме 2014 г. в этой местности запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

Кроме того за пределами базирования есть и другое оружие. 1 ноября обнаружили два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) 9K33 Osa возле Касьяновки в 81 км от Донецка. Назначение ЗРК – прикрытие боевых сил и танковых дивизий от поражения ракетами. Также наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотников и патрулей зафиксировали:

— шесть минометов (2Б11 Sani, 120 мм) вблизи Константиновки;

— шесть противотанковых пушек (МТ-12 Rapira, 100 мм), 14 самоходных гаубиц (2С1 Gvozdika, 122 мм) и восемь реактивных систем залпового огня (БМ-21 Grad, 122 мм) на железнодорожной станции в Дружковке (72 км Донецка).

СММ ОБСЕ отметило в Донецкой области почти вдвое меньше случаев нарушения тишины, чем раньше (248 случаев сейчас против 524 ранее), в Луганской – 76 нарушений (ранее – 66). Свободу передвижения представителей миссии продолжают ограничивать. В частности, их тормозили на блокпостах возле Золотого и Петровского, а также возле железнодорожной станции возле Вознесеновки (Луганская область).

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