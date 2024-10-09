Новые условия вручения повесток, отправленных по почте: что изменил Кабмин

"Укрпочта" уже начала массово рассылать повестки военнообязанным. Первую партию повесток почтовый оператор отправил в сентябре. Централизованный обмен повестками в электронном виде впервые прошел во вторник, 17 сентября. Из всех ТЦК повестки, подписанные электронными подписями их начальников, автоматически поступили на серверы "Укрпочты". Первые повестки получили жители Киева и Ивано-Франковской области. Кабмин принял постановление, которым урегулировал процедуру возвращения повестки в случае ее неполучения адресатом, сообщает портал "Комментарии".



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В постановлении говорится, что почтальон обязан вручить повестку ТЦК лично адресату. Если получателя по указанному на письме адресу нет, работник почты должен проинформировать его по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении письма с пометкой "Повестка ТЦК".

"Если в течение 3 рабочих дней после информирования по почте адресат не явился для получения письма, работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу" и не позднее следующего рабочего дня возвращает письмо отправителю", — предусмотрено постановлением.

В случае вручения почтового отправления с пометкой "вручить лично", внутреннее заказное письмо с пометкой "Повестка ТЦК" адресат подтверждает такой факт своей подписью, отмечает фамилию и инициалы. В случае отказа работник почты делает отметку "Адресат отказался" и не позднее следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, Кому не будут отправлять повестки по почте.



