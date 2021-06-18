Норма или отклонение: как украинцы относятся к ЛГБТ — видео

BTC/USD
37228.49
ETH/USD
2279.14
LTC/USD
162.88
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Однополые браки и вообще отношения много лет являются весьма дискуссионным вопросом во многих странах.
Украина — не исключение, хотя проявления толерантности к ЛГБТ-сообществу в последнее
время явно стало больше. Корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада поинтересовалась
у киевлян, как они относятся к гомосексуалам.
Респонденты считают, что украинцы — весьма толерантная нация. Фото: Reuters
Проанализировав
более десятка разговоров с украинцами, можно сделать преждевременный вывод о
том, что в нашей стране практически отсутствует гомофобия. Очень многие из
респондентов отметили, что однополые отношения имеют право на существование, а
легализация однополых браков в Украине поможет представителям ЛГБТ-сообщества
почувствовать себя спокойнее, свободнее и счастливей.
Также часть людей
поддерживает мысль о том, что гомосексуальные партнеры могут быть такими же
хорошими родителями, как и гетеросексуальная пара, а то и лучше.
С категорическим
неприятием ЛГБТ-отношений наша корреспондентка столкнулась лишь трижды. Все три
интервьюированных были мужчинами. Один из них уверен, что гомосексуальность ведет
к вымиранию человечества, второй — называет ее психической болезнью, а третий —
считает ЛГБТ трендом.
При этом на
вопрос корреспондентки о том, почему мужчины зачастую более предрасположены к
пониманию лесбиянок, а не геев, один из респондентов выдал весьма интересное
предположение.
Большинство
опрошенных говорят, что нейтрально относятся к однополым связям, так как у всех
должна быть возможность сделать свой выбор.
Однако даже у
тех, кто, казалось бы, спокойно или даже практически позитивно откликается о ЛГБТ,
можно заметить легкий оттенок гомофобии. У некоторых отмечается весьма
пренебрежительный тон при разговоре на эту тему, а кто-то не забывает отметить,
что остается толерантным ровно до того момента, пока представители его же пола
не попытаются проявить к нему вниманию.
Если разделять гендерно,
то более положительно к гомосексуалам относятся представительницы женского
пола. Есть и мужчины, которые не имеют ничего против ЛГБТ, однако все же именно
среди них больше всего противников таких отношений. При этом некоторые из мужчин-респондентов, говоря о гомосексуальности, не обходятся без весьма сексистских высказываний в сторону женщин.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что не так давно еще одна из стран Евросоюза решила узаконить однополое партнерство. Права жителей какого государства хотят расширить, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, что ЛГБТ-украинцы получили разрешение на участие в одной из ранее запрещенной для них медицинских процедур. Подробности — в нашей публикации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости