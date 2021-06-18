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Норма или отклонение: как украинцы относятся к ЛГБТ — видео

Корреспондентка портала «Комментарии» разузнала, как наши соотечественники относятся к гомосексуальным отношениям

сегодня, 16:41
Автор:

Вечканова Елена








Однополые браки и вообще отношения много лет являются весьма дискуссионным вопросом во многих странах. Украина — не исключение, хотя проявления толерантности к ЛГБТ-сообществу в последнее время явно стало больше. Корреспондентка портала "Комментарии" Мария Рада поинтересовалась у киевлян, как они относятся к гомосексуалам.

Норма или отклонение: как украинцы относятся к ЛГБТ — видео

Респонденты считают, что украинцы — весьма толерантная нация. Фото: Reuters

Проанализировав более десятка разговоров с украинцами, можно сделать преждевременный вывод о том, что в нашей стране практически отсутствует гомофобия. Очень многие из респондентов отметили, что однополые отношения имеют право на существование, а легализация однополых браков в Украине поможет представителям ЛГБТ-сообщества почувствовать себя спокойнее, свободнее и счастливей.

Также часть людей поддерживает мысль о том, что гомосексуальные партнеры могут быть такими же хорошими родителями, как и гетеросексуальная пара, а то и лучше.

С категорическим неприятием ЛГБТ-отношений наша корреспондентка столкнулась лишь трижды. Все три интервьюированных были мужчинами. Один из них уверен, что гомосексуальность ведет к вымиранию человечества, второй — называет ее психической болезнью, а третий — считает ЛГБТ трендом.

При этом на вопрос корреспондентки о том, почему мужчины зачастую более предрасположены к пониманию лесбиянок, а не геев, один из респондентов выдал весьма интересное предположение.

"Это, наверное, потому, что у всех есть такая тенденция — сравнивать себя. Когда кто-то видит двух мужчин, то он сразу себя представляет на этом месте и это неприятно. А так как нас тянет к противоположному полу, то две женщины — это не так противно, как два мужчины вместе".

Большинство опрошенных говорят, что нейтрально относятся к однополым связям, так как у всех должна быть возможность сделать свой выбор.

Однако даже у тех, кто, казалось бы, спокойно или даже практически позитивно откликается о ЛГБТ, можно заметить легкий оттенок гомофобии. У некоторых отмечается весьма пренебрежительный тон при разговоре на эту тему, а кто-то не забывает отметить, что остается толерантным ровно до того момента, пока представители его же пола не попытаются проявить к нему вниманию. 

Если разделять гендерно, то более положительно к гомосексуалам относятся представительницы женского пола. Есть и мужчины, которые не имеют ничего против ЛГБТ, однако все же именно среди них больше всего противников таких отношений. При этом некоторые из мужчин-респондентов, говоря о гомосексуальности, не обходятся без весьма сексистских высказываний в сторону женщин.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что не так давно еще одна из стран Евросоюза решила узаконить однополое партнерство. Права жителей какого государства хотят расширить, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что ЛГБТ-украинцы получили разрешение на участие в одной из ранее запрещенной для них медицинских процедур. Подробности — в нашей публикации.


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Источник: https://comments.ua/ua
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