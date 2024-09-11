Некачественные вещи для военных: в Минобороны сообщили, сколько товаров вернули поставщикам

Минобороны получило некачественное имущество более чем на 550 млн грн. В министерстве сообщили, что только в августе 2024 года поставщикам для устранения недостатков почти 230 тысяч единиц товара, не отвечающего требованиям, сообщает портал "Комментарии".



"Полученное вещевое имущество не было поставлено в Вооруженные силы Украины в связи с его несоответствием, которое было выявлено на этапе технического осмотра товара по качеству", — уточнили в министерстве.

Заместитель министра обороны Юрий Джигир пояснил, что в связи с изменениями в приказе Минобороны №375 начали проводить технический осмотр товара на Объединенных центрах обеспечения Командования сил логистики. До введения изменений такой осмотр происходил на предприятиях поставщика.

В результате проверок удалось снизить риск подмены поставщиком вещевого имущества, технический осмотр которого был осуществлен непосредственно на предприятиях.

Юрий Джигир рассказал, что министерство по действующим контрактам в августе получило от поставщиков более 1,5 млн единиц вещевого имущества. Общая сумма товаров составила 1,6 млрд грн. Вещевое имущество поставлялось по 84 государственным контрактам.

Центральное управление контроля качества Министерства обороны Украины всего с начала 2024 года получило более 16 млн единиц вещевого имущества. Стоимость поставок составила 11,9 млрд грн. При этом оборонное ведомство вернуло поставщикам 1,8 млн единиц товаров на сумму 1,6 млрд грн для устранения выявленных несоответствий.

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