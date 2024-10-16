logo

BTC/USD

68030.71

ETH/USD

2631.61

LTC/USD

70.74

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Нардеп заподозрил манипулятивную игру вокруг украинской энергетики: чем это чревато
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп заподозрил манипулятивную игру вокруг украинской энергетики: чем это чревато

Угрожают ли манипуляции по энергетике прохождению зимы: Алексей Кучеренко

сегодня, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях в Украине распространялась информация об угрозе прекращения импорта электроэнергии из-за несоответствия документов. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, угрожает ли такая ситуация Украине, сообщает портал "Комментарии".

Нардеп заподозрил манипулятивную игру вокруг украинской энергетики: чем это чревато

Иллюстративное фото

“НКРЭКУ назвала манипуляцией заявления об угрозе импорта электроэнергии из Европы. В последние месяцы, Харченко является одним из тех самых так называемых "экспертов", которые часто манипулируют”, — отметил народный депутат.

Он рассказал, что имеет письмо, о котором говорится, и в нем речь не идет о прекращении импорта электроэнергии. Энергокоммьюнити направило советы и рекомендации по решению определенных организационных вопросов.

“После последнего кадрового решения определенная группа лиц ведет манипуляционную игру вокруг украинской энергетики. Я бы посоветовал им прекратить это. По-моему, лучше обратить внимание на непростые отношения с Венгрией и Словакией. Через эти страны идет основной импорт электроэнергии, а с их стороны осуществляется определенное дипломатическое давление, связанное с транзитом российского газа. Это непростой геополитический процесс, но я убежден, что он не окажет негативного влияния на прохождение зимы”, — отметил Алексей Кучеренко.

Напомним, что к распространению информации об угрозе прекращения импорта электроэнергии может быть причастен бывший глава "Укрэнерго" Кудрицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине не будут возвращаться к практике ограничения электроснабжения до наступления морозов. Фактически будут использовать графики отключений, когда температура воздуха будет ниже 0. Однако существуют и другие угрозы. Подробнее об этом читайте по ссылке .




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kucherenko2021
Теги:

Новости

Все новости