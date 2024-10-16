Нардеп заподозрил манипулятивную игру вокруг украинской энергетики: чем это чревато

На днях в Украине распространялась информация об угрозе прекращения импорта электроэнергии из-за несоответствия документов. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал, угрожает ли такая ситуация Украине, сообщает портал "Комментарии".



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“НКРЭКУ назвала манипуляцией заявления об угрозе импорта электроэнергии из Европы. В последние месяцы, Харченко является одним из тех самых так называемых "экспертов", которые часто манипулируют”, — отметил народный депутат.

Он рассказал, что имеет письмо, о котором говорится, и в нем речь не идет о прекращении импорта электроэнергии. Энергокоммьюнити направило советы и рекомендации по решению определенных организационных вопросов.

“После последнего кадрового решения определенная группа лиц ведет манипуляционную игру вокруг украинской энергетики. Я бы посоветовал им прекратить это. По-моему, лучше обратить внимание на непростые отношения с Венгрией и Словакией. Через эти страны идет основной импорт электроэнергии, а с их стороны осуществляется определенное дипломатическое давление, связанное с транзитом российского газа. Это непростой геополитический процесс, но я убежден, что он не окажет негативного влияния на прохождение зимы”, — отметил Алексей Кучеренко.

Напомним, что к распространению информации об угрозе прекращения импорта электроэнергии может быть причастен бывший глава "Укрэнерго" Кудрицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине не будут возвращаться к практике ограничения электроснабжения до наступления морозов. Фактически будут использовать графики отключений, когда температура воздуха будет ниже 0. Однако существуют и другие угрозы. Подробнее об этом читайте по ссылке .



