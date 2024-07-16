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Нардеп озвучил ужасные цифры по ВВК: что не так с ее прохождением

Юрий Камельчук утверждает, что государству вредят ненадлежащий медицинский осмотр на ВВК.

сегодня, 14:20 comments1540
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Slava Kot

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил о двух проблемах, возникающих из-за быстрого прохождения ВВК. По его словам, некоторые военно-врачебные комиссии длятся всего 5-7 минут.

Нардеп озвучил ужасные цифры по ВВК: что не так с ее прохождением

Проблема при прохождении ВВК. Фото из открытых источников

Юрий Камельчук заявил, что во время прохождения ВВК не всегда происходит надлежащий медицинский осмотр военнообязанных. По словам нардепа, прохождение ВВК во многих случаях занимает всего несколько минут.

"На этапе ВВК, надо признаться, не у всех, но примерно хватает 5-7 минут на одного человека на прохождение ВВК. Как вы думаете, можно ли успеть нормально провести ВВК?", — сказал Камельчук.

Народный депутат назвал две проблемы быстрого и возможно ненадлежащего прохождения ВВК. По его словам, командир получает неэффективного бойца, который становится дополнительным бременем, если военнослужащий страдает болезнями, которые не обнаружили во время ВВК. Другой проблемой Камельчук считает дополнительные расходы страны.

"Есть другие ситуации, когда с какой-то болезнью в жизни он идет в армию. После того он идет на демобилизацию с этой осложненной болезнью и получает дополнительно уже военную инвалидность. Из-за этого предполагается дополнительное финансирование. Поэтому здесь двойная проблема для государства", — сказал Комельчук.

Народный депутат подчеркнул, что при ненадлежащей проверке на ВВК военнообязанный имеет право сделать запрос на дополнительную военно-врачебную комиссию.

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