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Мужчинам разрешат выезд за границу, но есть нюанс

Кто получит возможность выезда за границу

сегодня, 22:28
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Кречмаровская Наталия

Мужчинам разрешат пересекать государственную границу, однако такое право получат добровольцы, которые присоединятся к Украинскому легиону в Польше. Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц в интервью польскому порталу И.Pl, сообщает портал "Комментарии".

Мужчинам разрешат выезд за границу, но есть нюанс

Иллюстративное фото

По его словам, россияне распространяют фейки о том, что якобы военных этого легиона отправляют на фронт без должного снаряжения. Консул заверил, что в Польше добровольцам предлагают даже денежное вознаграждение.

“Люди, которые хотят присоединиться и подписать контракт, должны сначала пройти медицинское освидетельствование. Далее их готовят под руководством Министерства обороны Польши, снаряжают и отправляют на фронт на время контракта”, — пояснил консул.

Олег Куц заверил, что возвращающиеся на ротацию или в отпуск добровольцы имеют право "без проблем пересекать границу".

“Мы оказываем организационное содействие, но, конечно, первую скрипку в этом играет Министерство обороны Украины. В реализации всего мы здесь помогаем, поскольку это в нашем общем интересе и направлено на то, чтобы усилить обороноспособность страны”, — сказал он.

Напомним, что в Польше официально открыли рекрутинговый центр по набору добровольцев в Силы обороны Украины. Первый центр рекрутинга открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства. Время работы центра с 9:00 до 17:00 ежедневно без обеденного перерыва. Подробнее об условиях привлечения добровольцев в Польше читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ранее польская сторона сообщала о скромных результатах набора добровольцев в украинский легион.




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Источник: https://i.pl/w-lublinie-powstaje-ochotniczy-legion-ukrainski-do-tej-pory-zglosilo-sie-prawie-200-osob/ar/c1-18861791
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