Минюст дал объяснение, кому в Украине запрещено жениться

В Министерстве юстиции Украины уточнили информацию о брачном возрасте. В ведомстве напомнили, что жениться могут граждане Украины с достижением совершеннолетия (т.е. 18 лет). Ранее, с 16 лет, жениться можно только после решения суда. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает портал "Комментарии".

Кому в Украине нельзя жениться. Фото из открытых источников

"По заявлению лица, достигшего 16 лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам," — отмечают в министерстве.

Также в Минюсте напоминают, что заключать брак не могут родственники.

"Не менее важным условием при женитьбе является установление семейного родства. Статья 26 Семейного кодекса четко устанавливает круг лиц, которые не могут состоять в браке между собой: лица, являющиеся родственниками прямой линии родства; родные брат и сестра и неполнородные брат и сестра (имеющие общего родителя или мать). Также запрет касается и таких родственников, как двоюродные брат и сестра, родные тетя, дядя и племянник, племянница. Не могут жениться усыновитель и усыновленный им ребенок, брак может быть заключен только в одном исключении — когда будет зарегистрирована отмена усыновления," — дополняют в министерстве юстиции.

Также юристы уточняют, что по решению суда может быть предоставлено право на брак между родным усыновителем и усыновленным им ребенком, а также между детьми, которые были усыновлены им.

Напомним, что украинское законодательство гарантирует, что брак в Украине основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Принуждение женщины и мужчины к браку не допускается.

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