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Учительница сделала ученику прививку от коронавируса без согласия родителей: ее арестовали

Женщину арестовали, ей предъявили обвинение. В школе, где работала учительница, сразу же поспешили откреститься от инцидента и заявили, что не имеют к этому никакого отношения

сегодня, 12:17
Автор:

Кравцев Сергей
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В США учительница, не получив согласие родителей, сделала своему ученику прививку. Все это закончилось для 54-летнего педагога арестом. Женщина решила вакцинировать 17-летнего парня, когда тот пришел к ней домой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News". 

Учительница сделала ученику прививку от коронавируса без согласия родителей: ее арестовали

Вакцинация. Фото ua.depositphotos.com

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Школьник одной из местных школ рассказал родителям о том, что он был в гостях у своей учительницы и та сделал ему прививку против коронавируса.

Мать старшеклассника сразу же обратилась в правоохранительные органы. Где заявила, что у нее перед этим никто не интересовался, дает ли она свое согласие на вакцинирование ребенка. Копы оперативно расследовали инцидент, перепроверив ту информацию, которую рассказал ученик, а затем и его мать. В итоге, все сказанное ими подтвердилось. 

После проведенного расследования полицейские установили, что преподаватель действительно не имела права делать ученику прививку, заведомо не получив разрешения родителей парня. К тому же, как оказалось, у учительницы нет медицинского образования, также нет разрешения, которое дает ей право вакцинировать детей.

Таким образом преподаватель оказалась за решеткой. В учебном заведении, где работала женщина, сразу же поспешили заявить, что они не давали никому из своих учителей рекомендаций о том, что нужно вакцинировать своих учеников. К тому же. Подчеркнули в школе, женщина вакцинировала ученика за пределами школы, у себя дома, следовательно, они не имеют никакого отношения к произошедшему. Потому как это ее личная инициатива.

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Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/new-york-teacher-arrested-allegedly-injecting-minor-covid-vaccine-rcna10834
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