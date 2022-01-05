Учительница сделала ученику прививку от коронавируса без согласия родителей: ее арестовали

В США учительница, не получив согласие родителей, сделала своему ученику прививку. Все это закончилось для 54-летнего педагога арестом. Женщина решила вакцинировать 17-летнего парня, когда тот пришел к ней домой. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC News".

Вакцинация. Фото ua.depositphotos.com

Инцидент произошел в Нью-Йорке. Школьник одной из местных школ рассказал родителям о том, что он был в гостях у своей учительницы и та сделал ему прививку против коронавируса.

Мать старшеклассника сразу же обратилась в правоохранительные органы. Где заявила, что у нее перед этим никто не интересовался, дает ли она свое согласие на вакцинирование ребенка. Копы оперативно расследовали инцидент, перепроверив ту информацию, которую рассказал ученик, а затем и его мать. В итоге, все сказанное ими подтвердилось.

После проведенного расследования полицейские установили, что преподаватель действительно не имела права делать ученику прививку, заведомо не получив разрешения родителей парня. К тому же, как оказалось, у учительницы нет медицинского образования, также нет разрешения, которое дает ей право вакцинировать детей.

Таким образом преподаватель оказалась за решеткой. В учебном заведении, где работала женщина, сразу же поспешили заявить, что они не давали никому из своих учителей рекомендаций о том, что нужно вакцинировать своих учеников. К тому же. Подчеркнули в школе, женщина вакцинировала ученика за пределами школы, у себя дома, следовательно, они не имеют никакого отношения к произошедшему. Потому как это ее личная инициатива.

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