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Магнитные поля цунами можно обнаружить до изменения уровня моря

Цунами создают магнитные поля, когда они перемещают морскую воду

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий
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Новое исследование показывает, что магнитное поле, созданное цунами, может быть обнаружено на несколько минут до того, как уровень моря изменится. Это исследование может способствовать усовершенствованию инструмента предупреждения жителей о приближении гигантских волн. Об этом пишет научное издание Phys.org. Цунами создают магнитные поля, когда они перемещают морскую воду (хороший проводник) через магнитное поле Земли. Ранее исследователи предполагали, что магнитное поле цунами возникнет до изменения уровня моря, но им не хватало одновременных измерений магнитного поля и уровня моря, необходимых для демонстрации этого явления.

Магнитные поля цунами можно обнаружить до изменения уровня моря

Цунами - фото из открытых источников

Новое исследование предоставляет реальные доказательства использования магнитных полей цунами для прогнозирования высоты волн цунами, используя данные двух реальных событий — цунами 2009 года на Самоа и цунами 2010 года в Чили — оба набора необходимых данных. Анализ данных базируется на физике и химии твердой Земли.

Исследование подтверждает, что магнитное поле, созданное цунами, прибывает к изменению уровня моря. Его величина может быть использована для оценки волны цунами. Насколько раньше появится магнитное поле, зависит от глубины воды, но в своих результатах авторы исследования обнаружили, что раннее время прибытия составляет примерно одну минуту до изменения уровня моря (при глубине моря 4800 метров).

Напомним, лето 2021 года стало одним из самых богатых на различные природные аномалии. При этом необычные явления наблюдались не только в дальних странах, но и на территории Украины. Как, к примеру, устрашающие и завораживающие одновременно "воздушные цунами". Роликом, на котором жители Львова зафиксировали подобное облако в своем городе



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2021/dec/22/christmas-tree-crisis-unfolding-oregon
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