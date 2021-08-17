Воздушное цунами: жители Львова наблюдали необычное природное явление (ВИДЕО)

Лето 2021 года стало одним из самых богатых на различные природные аномалии. При этом необычные явления наблюдались не только в дальних странах, но и на территории Украины. Как, к примеру, устрашающие и завораживающие одновременно "воздушные цунами". Роликом, на котором жители Львова зафиксировали подобное облако в своем городе, поделились в Telegram-канале "Украина в шоке".



Львов накрыло шкваловым воротом. Скрин из видео

Как отметили в публикации, львовяне пережили сильную грозу во вторник, 17 августа. Непогода сопровождалась весьма сильным порывистым ветром, а также периодическим градом. Однако картина того, как грозовое облако "вошло" в город — воистину впечатляет.

Все потому, что внешне облачные массы напоминают внушительного размера волны, плавно опускающиеся на небо. Многим пользователи Сети окрестили подобное явление "воздушным или облачным цунами".

Интересно, что в научном мире такой грозовой фронт имеет свое отдельное название. Если услышите, что метеорологи сообщают о шкваловом вороте или грозовом вале (англ. shelf-cloud), знайте: речь именно о такого рода "цунами". Подобные явления возникают из-за того, что между собой начинают взаимодействовать воздушные потоки, имеющиеся разную температуру. При этом важным фактором является повышенная влажность.

Отметим также, что львовский грозовой фронт очень и очень схож с часто появляющимися над различными американскими штатами облаками типа Undulatus asperatus (или же попросту "асператус"). Их еще называют "зловещими" за общий вид и атмосферу, воздаваемую ими (фото — ниже). Интересно то, что природу асператус изучают еще с 2009 года, дабы понять причину, по которой у них возникает настолько необычная форма.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что представители NASA поделились фотографиями невероятно красивого явления, которое называют "космическим глазом". Что это и как оно выглядит, узнавайте в нашем материале.

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