Воздушное цунами: жители Львова наблюдали необычное природное явление (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Лето 2021 года
стало одним из самых богатых на различные природные аномалии. При этом
необычные явления наблюдались не только в дальних странах, но и на территории Украины.
Как, к примеру, устрашающие и завораживающие одновременно "воздушные цунами".
Роликом, на котором жители Львова зафиксировали подобное облако в своем городе,
поделились в Telegram-канале "Украина в шоке".
Львов накрыло шкваловым воротом. Скрин из видео
Как отметили в
публикации, львовяне пережили сильную грозу во вторник, 17 августа. Непогода
сопровождалась весьма сильным порывистым ветром, а также периодическим градом. Однако
картина того, как грозовое облако "вошло" в город — воистину впечатляет.
Все потому, что
внешне облачные массы напоминают внушительного размера волны, плавно опускающиеся
на небо. Многим пользователи Сети окрестили подобное явление "воздушным или
облачным цунами".
Интересно, что в
научном мире такой грозовой фронт имеет свое отдельное название. Если услышите,
что метеорологи сообщают о шкваловом вороте или грозовом вале (англ. shelf-cloud),
знайте: речь именно о такого рода "цунами". Подобные явления возникают из-за
того, что между собой начинают взаимодействовать воздушные потоки, имеющиеся
разную температуру. При этом важным фактором является повышенная влажность.
Отметим также, что львовский грозовой фронт очень и очень схож с часто появляющимися над различными американскими штатами облаками типа Undulatus asperatus (или же попросту "асператус"). Их еще называют "зловещими" за общий вид и атмосферу, воздаваемую ими (фото — ниже). Интересно то, что природу асператус изучают еще с 2009 года, дабы понять причину, по которой у них возникает настолько необычная форма.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что представители NASA поделились фотографиями невероятно красивого явления, которое называют "космическим глазом". Что это и как оно выглядит, узнавайте в нашем материале.
Также на портале
мы рассказывали, где именно в Японии из-за мощных землетрясений зафиксировали появление нового острова.
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