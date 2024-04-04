63-летний мужчина женился на 12-летней девочке

63-летний жрец из Ганы, по имени Нуумо Боркетей Лаве Цуру XXXIII женился на 12-летней девочке. Церемония прошла, несмотря на то, что минимальный возраст брака в африканской стране составляет 18 лет.



Традиционная церемония свадьбы в Гане. Фото из открытых источников

Нуумо Цуру – верховный жрец в районе Нунгуа на юго-востоке Ганы и имеет титул Гборбу Вуломо. Местное телевидение Ablade на своей странице в Facebook сообщило, что 30 марта прошла свадьба 63-летнего мужчины с 12-летней девушкой Наа Окромо, проживающей в этом же регионе.

"У Нунгуа воздух насыщен традициями, когда заключается обычный брак между Гборбу Вуломо Нуумо Боркетей Лаве Цуру XXXIII и молодой девушкой, по имени Наа Окромо", — говорится в сообщении.

Также там объяснили, что с этого момента у девушки будет традиционное имя Наа Айемоэде. Их свадьба незавершенна, ведь требует в дальнейшем традиционных обрядов. По словам ганского жреца, девушка должна пройти вторую церемонию очищения, после чего она сможет выполнять все обязанности жены Гборбу Вуломо, в том числе и продолжение рода. Кроме того, оказалось, что первые подготовки к свадьбе начались, когда девушке было 6 лет.

На церемонии женщины советуют девушке носить привлекательную одежду для своего мужа, быть готовой быть женой и использовать духи, чтобы повысить свою сексуальную привлекательность.





Фотографии со свадьбы в Гане

Такая ситуация возмутила многих жителей Ганы. Люди удивлялись заявлениям об "обычном браке" и указывают на нарушение прав девушки. Также ганцы отправили обращение в Министерство гендерных вопросов и полицию. В Офисе генпрокурора Ганы отреагировали и призвали полицию поскорее взяться за дело.

"Обвинения, если они будут доказаны, составляют уголовное правонарушение, за которое все причастные лица должны быть привлечены к ответственности. Мы будем благодарны, если вы поручите своему отделу провести необходимое расследование предполагаемого детского брака", — пишет генрокурор.

Коалиция из более чем 100 организаций также отреагировала на случай и призвала прекратить детский брак.

"Детские браки являются нарушением прав человека, который лишает молодых девушек детства и перспектив, и мы должны работать вместе, чтобы остановить упомянутый брак 63-летнего с Нунгуа с 12-летней", — говорится в их заявлении.

А традиционный совет Нунгуа защитил религиозного деятеля. Они заявили, что брак укоренен в глубокие традиции страны, а его критики необразованы. В качестве примера совет указал на брак Марии и Иосифа, отметив, что если вы хотите запретить нашу традицию, вы должны запретить христианство.

Глобальная организация, сосредотачивающаяся на прекращении детских браков Girls Not Brides подсчитала, что 19% девушек в Гане выходят замуж, не достигнув 18 лет, а 5% выходят замуж до своего 15-летия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Туркменистане проводят тест на девственность в школах. Таким образом, власть оценивает нравственность подростков.

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